Presidente de China Xi Jinping: 'El cambio climático no es excusa para la confrontación geopolítica'

El presidente chino, Xi Jinping advirtió este viernes 16 de abril del 2021 durante la cumbre virtual que celebró junto a la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente francés, Emmanuel Macron, de que el cambio climático "no debe usarse como excusa para la confrontación geopolítica o para atacar a otros países".

"Hacer frente al cambio climático es una tarea común de toda la humanidad y no debe utilizarse como excusa para la confrontación geopolítica, atacar a otros países o imponer aranceles comerciales", dijo Xi, citado por el diario local Global Times.



La lucha contra el calentamiento global y la protección de la biodiversidad fueron los principales temas del encuentro telemático, aunque los mandatarios también hablaron sobre la cooperación para luchar contra pandemia de la covid-19 o acerca de las relaciones entre China y la Unión Europea (UE).



En ese sentido, el dirigente chino indicó que el país asiático proporcionará "un ambiente empresarial justo y no discriminatorio para las empresas de inversión extranjera".



"Esperamos que la UE trate a las empresas chinas con una actitud positiva", agregó Xi, mientras que Merkel aseguró que espera que la UE y China pongan en marcha "lo antes posible" el acuerdo de inversiones que acordaron el año pasado.



Los tres líderes estuvieron además de acuerdo en que son precisos "esfuerzos comunes añadidos" para la protección de la biodiversidad. Este octubre se celebrará una cumbre al respecto en la ciudad china de Kunming.



La reunión tuvo el objetivo de preparar la cumbre virtual sobre el clima que ha convocado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el 22 y 23 de abril y a la que ha invitado a 40 líderes internacionales con el objetivo de relanzar las negociaciones de cara a la cumbre del clima de la ONU de final de año.



En esa cumbre una mayoría de países deberán comprometerse a elevar sus objetivos de reducción de emisiones contaminantes para poder cumplir con el Acuerdo de París.



Este texto comprometía a los firmantes a hacer todo lo necesario para que la subida de las temperaturas medias globales no excediese este siglo los dos grados centígrados y se quedasen, a ser posible, en los 1,5 grados, un objetivo imposible con los actuales compromisos.



La cita coincidió con la visita a China del enviado especial de EE.UU. para el cambio climático, John Kerry, de la que no han transcendido detalles, y que también busca preparar el terreno para la cumbre de líderes.

Xi, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que tal acuerdo es "un proceso irreversible" y una "brújula" para una "acción fuerte" sobre el clima, y que su país tiene la intención de "realizar esfuerzos sin precedentes para asegurar el futuro de las nuevas generaciones" e "intensificar los esfuerzos internacionales" de lucha contra el cambio climático.