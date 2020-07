Presidente visita negocio beneficiario del crédito ‘Reactívate Ecuador’ y asiste a la firma de para la construcción de un tramo de la vía Guayaquil-Machala

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno visitó la mañana del viernes 24 de julio de 2020, el icónico local de FrutaBar en Guayaquil. Fue recibido por los propietarios y los 41 trabajadores de este tradicional negocio.

Ellos le agradecieron al mandatario por el crédito que recibieron a través del programa ‘Reactívate Ecuador’ y que les ha permitido retomar sus actividades. El negocio estuvo cerrado por tres meses debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.



El Jefe de Estado conversó con los dueños del local y anunció que era una visita para constatar los beneficios que tiene el programa gubernamental. El Mandatario resaltó que el restaurante no haya despedido a ninguno de sus empleados y dijo que precisamente los créditos otorgados son para salvar los empleos de las personas.



“Hay que proteger al empleo. Me alegro por ustedes y por sus familias. Estamos ayudando a reactivar al Ecuador”, señaló dirigiéndose a los empleados.



Moreno también anunció que hay USD 500 millones disponibles para créditos y dijo que ya han recibido 5 000 solicitudes de distintas empresas y negocios.



Los empleados del lugar también se dirigieron al Presidente y le contaron los “duros momentos” que pasaron durante la pandemia. “Somos 41 familias que por tres meses nos quedamos sin ingresos. Gracias por el crédito”, dijo uno de ellos.



FrutaBar, con más de 20 años de actividad, recibió un crédito de USD 55 000. El montó tendrá un interés de 5% y un plazo de pago de tres años. El programa ‘Reactívate Ecuador’ también les otorgó un periodo de gracia.



El diálogo del Presidente con los dueños y trabajadores del restaurante duró cerca de una hora. Luego, Moreno se trasladó al edificio del Gobierno Zonal para la firma del contrato para la construcción del tramo Naranjal-Tenguel, de la vía que conectará a Machala con Guayaquil.



El Jefe de Estado informó que la obra tendrá un costo de USD 260 millones. Con esa inversión se planea habilitar 45 kilómetros de vía.



Según Moreno, este tramo beneficiará a 50 000 personas cada día, ya que las dos provincias tienen una conexión clave por la producción de banano y camarón.



“Esta obra va a favorecer, no solamente al tránsito de personas, que siempre están buscando la mejor manera de comunicarse entre las dos provincias, sino también a la productividad. Sabemos perfectamente que el banano y, principalmente, el camarón que viene de la provincia de El Oro, necesita acercarse lo más posible a los puertos”, indicó



Luego el Presidente dijo que mantuvo una conversación con la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y que hay “buenas noticias”, pero no dio detalles de la conversación.