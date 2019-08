Presidente de Uruguay revela tener un nódulo pulmonar con 'proceso maligno'

LEA TAMBIÉN

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció este martes 20 de agosto del 2019 que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" de que puede tratarse de un proceso maligno y en los próximos días se internará.

"En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", enfatizó el Mandatario uruguayo.



En este sentido, Vázquez, quien dijo que, pese a este descubrimiento, se siente bien de salud y no ha notado síntoma alguno, deberá hacerse estudios complementarios para saber "el diagnóstico definitivo", el pronóstico y qué tratamientos deberá seguir.



El reconocido oncólogo de profesión y presidente de Uruguay entre 2005 y 2010 señaló también que todos los estudios y tratamientos que deba hacerse los llevará adelante en su país debido a que Uruguay cuenta con "un cuerpo médico de excelencia", tecnología de vanguardia y está "dentro de los primeros países del mundo en asistencia médica".



Según el Presidente, hasta las pruebas que reveló este martes 20 de agosto no tenía información alguna de problemas con su salud.



Vázquez, que llevaba días sin aparecer públicamente, perdió a su esposa, María Auxiliadora Delgado, el 31 de julio.



Al anuncio, que hizo público Vázquez en la Torre Ejecutiva de Montevideo, asistió gran parte del gabinete, autoridades militares e incluso la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky. Todos ellos, con rostros serios, únicamente observaron sentados mientras el mandatario contaba acerca de sus pruebas médicas.



A pesar del anuncio, el Presidente del país suramericano no dijo nada acerca de una renuncia, por lo que, por ahora, permanecerá en el Gobierno, cuya banda presidencial entregará el 1 de marzo de 2020.



"De aquí en más en este tema, no en los temas políticos, paso a ser un paciente y todas las referencias de los avances en el diagnóstico, en el pronóstico y lo que tengamos que hacer, lo va a realizar el médico de Presidencia, permanentemente en contacto con ustedes", especificó.