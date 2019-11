Presidente turco amenaza de nuevo con ‘abrir las puertas’ a los migrantes rumbo a Europa

LEA TAMBIÉN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró su amenaza de abrir las puertas para que los migrantes entren en Europa a menos que se le brinde más apoyo internacional, durante una visita a Hungría el jueves 7 de noviembre del 2019.

“Venga o no el apoyo, seguiremos acogiendo a nuestros invitados, pero sólo hasta cierto punto. Si vemos que esto no funciona, como dije antes, no tendremos más opción que abrir las puertas”, señaló Erdogan en una conferencia de prensa junto con el primer ministro húngaro, Viktor Orban.



Y el presidente turco martillò: “ si abrimos las puertas, es obvio a dónde irán...”.



Erdogan ha pedido más apoyo financiero a los países de la UE a su plan de crear una “zona segura” en Siria, a donde los refugiados puedan ser repatriados.



Orban, por su parte, es uno de los mayores opositores en Europa a aceptar refugiados y migrantes, sobre todo provenientes de países musulmanes, y ha apoyado los esfuerzos de Erdogan para repatriarlos.



“Hay cuatro millones de migrantes en nuestro país”, recordó Erdogan. “Es muy probable que gran parte de esos migrantes se desplacen hacia Europa”, advirtió.



“La zona segura que queremos crear tiene por objetivo garantizar que los migrantes que están en nuestro país regresen a sus hogares, a sus tierras”, prosiguió.



La UE criticó duramente la ofensiva de Ankara el mes pasado en el norte de Siria, que fue lanzada para facilitar la creación de esa “zona segura”.



Erdogan señaló que el enfoque de la UE está “últimamente muy lejos de ser constructivo (...) Esa actitud solamente perjudica a sus propios intereses”