Presidente envía proyecto para derogar impuesto verde

El presidente Lenín Moreno dijo este viernes, 31 de mayo del 2019, que envió un proyecto para derogar el impuesto verde. El Mandatario dijo que el envío cumple con el ofrecimiento efectuado el pasado 24 de mayo del 2019.

“Los incentivos tributarios ambientales son muy importantes, pero no deben ser desproporcionados. Cumplimos para beneficio de todos”, indicó el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



En la propuesta que llegó a la Asamblea el jueves de esta semana se adjunta el informe favorable del Ministerio de Finanzas.

En la Asamblea actualmente ya discute la eliminación del impuesto verde.



La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el jueves (30 de mayo) por mayoría el informe para suprimir el impuesto.

La iniciativa promovida por los legisladores de Creo, Fabricio Villamar y Homero Castanier, fue creada exclusivamente para suprimir el tributo creado en el 2011, con el argumento de que no cumplió con el objetivo de implementar planes de remediación ambiental y reducir los márgenes de contaminación.



En la sesión de la Comisión participó Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, quien expuso que el promedio anual de recaudación del impuesto asciende a USD 111 millones. En los siente años que tiene vigente ha generado USD 779 millones.



No obstante, Luis Carrillo, asesor del Ministerio del Ambiente, aseguró que Finanzas no transfirió la totalidad de los recursos recaudados por el impuesto verde.



Según Castenier, los fondos fueron canalizados a otras necesidades de la caja fiscal, como gastos corrientes.



El impuesto verde se calcula sobre los años de antigüedad de un vehículo y por el cilindraje, a partir de los 1 500 centímetros cúbicos.



A inicios de año, colectivos ciudadanos se manifestaron en rechazo de este cobro por considerar que los valores finales a pagar son excesivos y porque no grava a todo el parque automotor, especialmente a los buses.