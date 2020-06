Presidente de Perú advierte que expropiará clínicas si no hay acuerdo del costo para pacientes con covid-19

LEA TAMBIÉN

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, advirtió este miércoles 24 de junio del 2020 que expropiará clínicas privadas, invocando la Constitución y la seguridad nacional, si en 48 horas no llegan a un acuerdo con el Gobierno sobre el costo de atender a pacientes covid-19.

El mandatario hizo este anuncio en el Palacio de Gobierno durante un discurso sobre los 101 días de cuarentena con la que se busca frenar la propagación del coronavirus, que ha llevado al país al colapso de su sistema de salud y a una profunda crisis económica.



"No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo. De no ser el caso, pensando en la salud, invocaremos al artículo 70 de la Constitución", dijo Vizcarra junto a su gabinete de ministros.



El artículo 70 de la Constitución Política de Perú dice "a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio".



Vizcarra afirmó que espera en el lapso de dos días que el Gobierno y las clínicas privadas acuerden "un costo razonable" para el tratamiento de enfermos del covid-19 que actualmente no pueden ser atendidos en el sistema público de salud.



Los casos confirmados de coronavirus en Perú sumaron hasta este 24 de junio unos 264 000 personas en el país, dijo el mandatario.