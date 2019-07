Presidente de Perú lamenta la 'desidia' mundial ante la crisis migratoria venezolana

LEA TAMBIÉN

El presidente peruano, Martín Vizcarra, criticó este viernes 5 de julio del 2019 la 'desidia e indiferencia' de la comunidad internacional ante la crisis migratoria de Venezuela, un asunto sobre el cual expresaron su preocupación los mandatarios que asisten en Lima a la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico.

"Vemos cierta desidia e indiferencia de los países del mundo para este tema tan complejo", dijo Vizcarra en la clausura de la Cumbre Empresarial de la Alianza, en la que lamentó que, "a nivel global no se está tomando con la consideración adecuada, está completamente subestimada" la crisis migratoria.



En la clausura del encuentro empresarial, un coloquio que fue moderado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Albero Moreno, intervinieron también los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Iván Duque, así como el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.



"La migración humanitaria venezolana, dado el número de personas y el corto tiempo en la que se ha dado, no creo que haya un fenómeno similar en la historia de la humanidad", afirmó Vizcarra.



Según datos de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de cuatro millones de venezolanos han emigrado de su país para escapar de la crisis, un fenómeno sin precedentes en América Latina y comparable en tiempos modernos solo al causado por la guerra de Siria.



De ellos, más de 1,3 millones están Colombia, país que comparte con Venezuela una frontera terrestre de 2 219 kilómetros, mientras que en Perú hay 768 100, y le siguen Chile, con 288 200; Ecuador (263 000); Brasil (168 300) y Argentina (130 000).



Al referirse a la cercanía con Venezuela, Vizcarra aseguró que los demás países latinoamericanos sufren "directamente" ese éxodo y ven el "sufrimiento del pueblo, con esta dictadura", en referencia al régimen de Nicolás Maduro.



La crisis de Venezuela también fue tocada en la Cumbre Empresarial por el presidente colombiano, quien se refirió al informe publicado el jueves 4 de julio por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el que instó a Maduro a tomar medidas paras "detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales" de su pueblo.



En el informe, presentado hoy por la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, se advierte de que, "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país".



"Lo que está detonando esta crisis es la peor de las dictaduras que haya visto América Latina", afirmó Duque, quien recordó que hace tres años, cuando todavía era senador, denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los mismos hechos, con el apoyo de cerca de 70 senadores colombianos y chilenos, y que actualmente ocho jefes de Estado del mundo se han sumado a esa causa.

Duque valoró el informe de la Oficina que dirige Bachelet, quien estuvo recientemente de visita en Venezuela, y dijo esperar que sea la base "para que la CPI investigue y sancione a Nicolás Maduro, que es lo que espera América Latina".



"Espero que este reporte no termine siendo uno más de los que acaban adornando los anaqueles de las instituciones multilaterales", agregó.



Por su parte, Piñera afirmó que "la dictadura venezolana, que es una dictadura corrupta e incompetente (...) ha provocado una crisis brutal en materia de derechos humanos" y "generado un fenómeno migratorio, un tema que nos está afectando a todos".



"Hasta ahora no habido una coordinación explícita en materia de como enfrentar eso", manifestó Piñera, quien añadió que el manejo de "una crisis migratoria como la que ha ocurrido y la que va a ocurrir es otro tema que deberíamos incorporar a los debates de la Alianza del Pacífico", cuya cumbre presidencial de llevará a cabo este sábado en la capital peruana.