Presidente de Perú pide de regalo de cumpleaños que las personas no salga de su casa

Los casos del coronavirus covid-19 subieron este domingo 22 de marzo del 2020 a 363 infectados, 45 más que el sábado, sin registrar nuevas víctimas mortales más allá de las cinco personas que murieron esta semana, anunció el presidente Martín Vizcarra, que como regalo de cumpleaños pidió a la población que no salga de su casa.

Vizcarra, que este domingo cumple 57 años, expresó su "grata sorpresa" por el casi unánime respaldo de la población a la cuarentena general y obligatoria que decretó desde el lunes, medida que apoya el 95 % de los peruanos, según un sondeo de la encuestadora Ipsos publicado en el diario El Comercio.



"Eso nos da la fuerza y el empuje para continuar con esta tarea, porque de nada serviría todo el esfuerzo que hacemos como Gobierno si no tuviésemos el respaldo de la población", señaló Vizcarra en un mensaje a la nación junto a sus ministros de Salud, Víctor Zamora, y de Inclusión y Desarrollo Social, Ariela Luna.



Vizcarra, cuya gestión de la crisis del covid-19 es aprobada por un 87 % de los peruanos en la misma encuesta, agradeció las muestras de respaldo de cariño de la población por su aniversario pero insistió en no relajarse.



"No hay que bajar la guardia. Alguien me preguntó que quería de regalo. Yo les pido a todos los peruanos el regalo más importante: quédense en casa. Ayúdennos todos a vencer a este enemigo, a este virus, que juntos lo vamos a lograr", apostilló Vizcarra.

"Vemos con preocupación que esta enfermedad está haciendo estragos muy grandes en otros países, y viendo esas realidades nos hace ratificar cada una de nuestras acciones para que, en la medida de lo posible, eso no ocurra en nuestro país, pero eso dependerá de nosotros si cada uno cumple las disposiciones de damos como Gobierno", apostilló.

Ya son 11 000 detenidos durante cuarentena



El mandatario volvió a lamentar que la cifra de detenidos por no respetar la cuarentena haya aumentado a 11 000 desde que el lunes comenzó el estado de emergencia, lo que significa casi 3 000 personas en las últimas 24 horas.



En ese sentido, incidió en que Piura, región norteña fronteriza con Ecuador, es una de las que menos respeta la cuarentena y en los últimos días se ha convertido en el segundo departamento del país con más casos de covid-19, con 19 confirmados hasta el momento.



También lamentó que prosigan las llamadas falsas con fines de broma al número 113, habilitado para atender a las personas que sientan síntomas del coronavirus, que se suele manifestarse mayormente con fiebre, tos y dolor de garganta.



El presidente informó que ya han sido suspendidos 140 números telefónicos por hacer llamadas falsas a esta línea de emergencia, entre ellos uno que llamó 32 veces.

Pendientes de recibir más test



El presidente también reportó que ya se han utilizado casi 6.200 pruebas para el COVID-19 del primer lote de 10 000 que tenía Perú, por lo que su Gobierno está en gestiones para que en los próximos días lleguen los primeros test del lote de 1,6 millones de pruebas adquiridas esta semana.



"Tenemos pruebas que nos alcanzan para esta semana. Cuando lleguen las nuevas, ya no haremos solo 500 pruebas al día. Queremos multiplicar por diez y llegar a 5.000 por día. No pasaremos de un día para otro a ese número, será un proceso gradual durante los próximos ocho a diez días", precisó.

Urgente reparto de equipos de protección



Por su parte, el ministro de Salud, Víctor Zamora, detalló que entre las primeras medidas adoptadas desde que asumió el viernes el cargo está el reparto inmediato de todas las reservas de equipos de protección para el personal médico.



El Gobierno tenía provisiones para un mes de estos artículos en un contexto de normalidad, pero actualmente escasean en hospitales y centros de salud según alertó el Colegio de Medicos del Perú, por lo que el ministro ordenó repartir todo inmediatamente a nivel nacional y comprar más para los próximos meses.



Asimismo, previó que para el miércoles comenzará a funcionar el Hospital de Ate-Vitarte, un centro recién construido en la zona este de Lima que se habilitará exclusivamente para los pacientes del covid-19 que requieran cuidados intensivos.



Durante esta próxima semana también se irán habilitando las siete torres de la villa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con 3 000 camas para albergar a pacientes que requieran cuidados intermedios y observación, lo que lo convertirá en el hospital más grande del país, con casi el doble de capacidad que el más grande que había hasta ahora.



Perú es uno de los países que más rápido y de manera más drástica ha reaccionado a la crisis del covid-19, cuyo primer caso se confirmó el 6 de marzo, y desde el 15 de marzo, cuando había evidencia de 71 casos, se ordenó la cuarentena obligatoria con toques de queda nocturnos y el cierre de fronteras.