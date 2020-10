Lenín Moreno pide no bajar la guardia ya que la pandemia no ha pasado

LEA TAMBIÉN

En cadena nacional, emitida la noche de este miércoles 7 de octubre del 2020, el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó un balance de las acciones realizadas por su gobierno ante la pandemia causada por el covid-19.

El Mandatario recordó a los ecuatorianos que la emergencia sigue. “Debemos estar más protegidos, el relajamiento de medidas podría tener consecuencias más dramáticas de las que vivimos en abril y mayo pasados”.



Prueba de ello, dijo, es lo que ocurre en Europa que está atravesando una segunda ola de contagios. “París está a punto de otro confinamiento, Madrid reforzó las medidas para detener los contagios, Nueva York está lejos de pensar que ha superado lo peor”.



Ante la vulnerabilidad que generan las pandemias, tenemos la capacidad de aprender a enfrentar estas situaciones con el avance de la ciencia, la medicina, la tecnología y la disciplina social, ahora tenemos más conocimiento del virus, señaló.



Moreno resaltó que los esfuerzos realizados para enfrentar la pandemia fueron los correctos. “En Ecuador la emergencia sanitaria se convirtió también en una emergencia económica y social que debimos enfrentar sin un dólar de ahorro, con la difícil situación económica que heredamos del Gobierno anterior”.

Recordó que Ecuador fue rápido en reaccionar ante la pandemia con el cierre de fronteras y de aeropuertos, la declaratoria del estado de excepción y del confinamiento a escala nacional. A pesar de esto, dijo, lamentamos muchas muertes. “Vivimos una curva de aprendizaje que ha costado muchas lágrimas”.



La inversión de USD 220 millones en salud requirió de mucho sacrificio pero valió la pena porque cada centavo salvó una vida. La decisión de llegar a la gente antes de que la gente llegue a los hospitales fue acertada.



Moreno señaló que gracias al incremento y detención de personas con covid-19, en etapas tempranas, se dio tratamiento a tiempo, se evitó el saturamiento de camas de hospitales y se bajó el índice de fatalidades.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, también fue parte de la cadena nacional. Él señaló que en el país hay 142 hospitales para tratamiento del covid (118 del Ministerio de Salud Pública y 24 del IESS), 52 724 profesionales de la salud trabajando y hubo 2 273 nuevas contrataciones.



También informó que hay 2 136 camas en hospitalización y 545 camas en las unidades de cuidados intensivos y que se cuenta con 346 ambulancias.



Señaló que el 80% de casos fue atendido en el sector primario, 353 dispensarios han sido habilitados, hubo 873 000 atenciones de brigadas a nivel de barrios y 903 074 consultas externas. Además se registran 365 00 atenciones en el servicio de emergencias de patologías respiratorias.



El Ministro agradeció la colaboración de Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos a través de convenios internacionales para enfrentar la pandemia.



Moreno destacó que se ha fortalecido el sistema de salud pero que no se puede creer que la pandemia ha pasado. No podemos bajar la guardia. El covid sigue cobrando vidas, mientras no haya una vacuna debemos seguir protegidos, puntualizó.



Además, hizo referencia a las tres medidas básicas de prevención y protección: uso de la mascarilla, distanciamiento social y el lavado de manos.



“Ecuador agradecerá a su personal de salud comprometido solidario y heroico, igual que a muchos héroes anónimos que llevaron ayuda a los necesitados”, dijo. A la par agradeció la colaboración internacional.



Finalizó diciendo: “No está en la naturaleza humana vivir aislados, debemos estar activos debemos trabajar y recuperar el ritmo de vida y activar la economía del país.