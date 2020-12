Presidente de México, Andrés López, reconoce finalmente la victoria de Biden en EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes 15 de diciembre del 2020 que reconoció finalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones estadounidenses del mes pasado, luego de que el Colegio Electoral de ese país ratificara al demócrata como presidente electo.

"Una vez que terminó la sesión del consejo electoral de Estados Unidos y hubo una resolución que tomaron en favor del señor Biden, una vez que se terminó ese proceso, por la noche, envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América", expresó el mandatario mexicano en conferencia de prensa en Palacio Nacional.



López Obrador, quien ha mantenido una buena relación con Donald Trump, era hasta ahora uno de los pocos mandatarios que todavía no habían felicitado a Biden y pedía desahogar las acusaciones de fraude electoral vertidas sin pruebas por el presidente saliente.



En la rueda de prensa, el AMLO leyó la carta enviada el lunes 14 de diciembre por la noche a Joe Biden luego de que este obtuviera más de los 270 votos del Colegio Electoral necesarios que lo ratificaron como próximo presidente de Estados Unidos.



En la misiva, celebra la postura de Biden en materia migratoria y desea que "próximamente" puedan hablar de este y de otros asuntos.



"Estimado señor Biden, le escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América", comenzó López Obrador.



El mexicano recordó a Biden que se conocieron hace nueve años, cuando este era vicepresidente de Estados Unidos, y abordaron "el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia" que, dijo López Obrador, sufre México.



"Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermana la historia, la economía y la cultura. Por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales, fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías", prosiguió.



Asimismo, dijo tener la "certeza" de que con la presidencia de Biden, México "podrá seguir aplicando los principios" de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Constitución mexicana.



"Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica", subrayó.



López Obrador ha mantenido una buena relación con el hasta ahora presidente estadounidense Donald Trump.



De hecho, en pleno período de transición, el Gobierno de México negoció con la Administración Trump el levantamiento de los cargos por narcotráfico contra el general mexicano Salvador Cienfuegos, quien pudo regresar a México en libertad mientras lo investiga la Fiscalía de ese país.



López Obrador había justificado hasta ahora su no reconocimiento a Biden en la doctrina Estrada, una histórica política exterior consagrada en la Constitución mexicana basada en no intervenir en las políticas internas de otros países.



Además, ha recordado en varias ocasiones su malestar en 2006 cuando varios países desoyeron su denuncia de fraude electoral en los comicios que perdió contra Felipe Calderón.



La embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena, anunció el lunes su jubilación anticipada tras revelar que había recomendado al presidente mexicano felicitar a Biden.



Junto a López Obrador, el presidente ruso, Vladimir Putin, tampoco había reconocido la victoria de Biden hasta este martes, que lo felicitó.