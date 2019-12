Presidente de México pide evitar ‘linchamiento’ contra embajador en Argentina

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este lunes 9 de diciembre del 2019 el presunto robo de un libro en una librería de Buenos Aires por parte del embajador mexicano en Argentina, Óscar Ricardo Valerio, pero pidió evitar "linchamientos" contra el diplomático.

"Sé da este caso lamentable y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya lo está atendiendo para ver qué procede. Que no haya linchamientos públicos y políticos", expresó el mandatario en rueda de prensa en Palacio Nacional.



López Obrador defendió que Valerio, diplomático de carrera, "es una persona con una trayectoria limpia en política exterior" además de "un hombre con mucha cultura".



"Es un hombre mayor. Por eso, se decidió que él nos representara en Argentina, por toda su trayectoria. Es un internacionalista de primer orden", expresó el mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



López Obrador relató la anécdota personal de cuando era alcalde electo de Ciudad de México en el año 2000 y fue retenido en una librería de la capital luego de que intentara salir de la tienda con un libro que un desconocido le acababa de regalar.



"Digo todo esto para que se trate el asunto en su dimensión y no se afecte ni se destruya la dignidad de las personas. Todos cometemos errores", reivindicó.



El presidente, quien dijo que no ha contactado con el embajador, encomió la trayectoria de Valerio, quien fue asesor de política exterior en la década de 1990 del entonces líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Porfirio Muñoz Ledo, un político muy cercano a López Obrador.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó este domingo que ordenó el regreso de Valerio a México mientras se investiga el presunto robo y advirtió que "se comprobarse que el vídeo (del robo) es veraz será separado del cargo inmediatamente".



La librería El Ateneo Grand Splendid, una de las más emblemáticas de Buenos Aires, denunció este domingo que el embajador de México en Argentina quiso robar un libro el pasado 26 de octubre, algo que llevó a que el diplomático fuera retenido por los guardias de seguridad hasta que llegó la policía.



En el vídeo tomado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que fue difundido por medios locales, se ve cómo el diplomático -que fue ratificado como embajador en Argentina el pasado abril- llega a la librería y toma un libro de una estantería, para después ocultarlo entre las páginas de un diario.



Este martes, Alberto Fernández tomará posesión como presidente de Argentina, donde viajará la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación de México.