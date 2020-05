Presidente de México planea salir de gira nacional en plena pandemia

LEA TAMBIÉN

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusado por sus adversarios de subestimar en un principio la pandemia de covid-19, dijo este miércoles que planea reanudar sus giras por México la próxima semana.

“A partir del lunes (1 de junio) es muy probable que, con todos los cuidados, inicie una gira por el país”, dijo López Obrador, de 66 años, durante su habitual conferencia matinal.



Ese día concluye el plazo de confinamiento sugerido por autoridades sanitarias para frenar los contagios del nuevo coronavirus.



“Si estoy aquí cuidándome, puedo también estar en cualquier estado (del país) cuidándome”, agregó en el palacio de gobierno.



El anuncio ocurre luego de que el martes México superó los 8.000 fallecidos por covid-19, cifra que el gobierno había proyectado a finales de abril como el máximo de víctimas que esperaba a causa del virus.



Hasta el martes, la cifra oficial de contagios llegó a 74 560 mientras que las defunciones sumaron 8 134. Las tasas de incremento diario fueron las mayores en lo que va de la emergencia sanitaria en este país de 120 millones de habitantes.



López Obrador es blanco de críticas de la oposición por su estrategia frente a la crisis y por haber mantenido su agenda pública, con besos y abrazos a simpatizantes, cuando el país ya registraba casos de coronavirus, aunque luego la suspendió.



La ONG Human Rights Watch (HRW) llegó a acusarlo de dar un ejemplo “sumamente peligroso” y de mantener un “desinterés temerario” en brindar información sobre la epidemia.

El presidente y su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ofrecen diariamente información sobre el avance de la pandemia, en el marco de la cual dictaron medidas de confinamiento y suspensión de actividades no esenciales.



Aunque el gobernante izquierdista dijo que el permiso de las autoridades de Salud para salir de gira todavía “está en trámite”, adelantó su itinerario.



Proyecta volar el lunes a la turística Cancún (sureste) y en los días siguientes inaugurar tramos y verificar avances de obras insignia como el tren turístico conocido como 'Tren Maya' y la nueva refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco (sureste) .



“Si la línea aérea tiene como norma el que se use cubrebocas, lo voy a usar”, prometió.



“Le pido a todos los que nos están escuchando (...) que nos vamos a seguir queriendo a distancia, que no se pueden hacer actos grandes, que vamos a cuidar que sean muy pocos los asistentes, no más de 50”, sostuvo el mandatario.