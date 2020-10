Presidente de México confía en que se iniciará en diciembre la vacunación contra el covid-19

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes 16 de octubre del 2020 que las vacunaciones contra el covid-19 podrían comenzar en diciembre en el país y abrió la puerta a ponerse la vacuna en una de sus conferencias de prensa para dar ejemplo a la población.

"Si está en diciembre la vacuna, claro que me vacuno aquí, siempre y cuando los médicos decidan que me corresponde", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.



El Gobierno de México presentó el martes 13 de octubre un plan para comenzar adquirir a partir de diciembre suficientes vacunas contra el covid-19 para más de 116 millones de mexicanos, 20 millones de los cuales durante el primer trimestre del 2021.



A pesar de que López Obrador estuvo en la presentación de ese plan, diseñado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, este viernes dijo que se quedó con la "duda" de si "íbamos a tener la vacuna en diciembre".



Por eso, pidió reproducir la intervención en el acto de Yu Xuefeng, director ejecutivo de CanSino Biologics, quien el martes expresó que su empresa fue la primera "que patentó una vacuna que ya se aplicó a decenas de miles de ciudadanos, incluido el Ejército chino" y que "llegará a México desde diciembre hasta septiembre del 2021".



"Así es, que llegará a México en diciembre y que ya se está aplicando en el Ejército chino. Si está ya en diciembre, nos aplicamos la vacuna", expresó López Obrador tras escuchar esas palabras.



López Obrador, criticado por evitar el uso de mascarilla en público, dijo que la vacuna contra la enfermedad es "un asunto importantísimo" y expresó que "sería todo un acontecimiento que se empiecen a vacunar los mexicanos".



El mandatario avanzó que las autoridades sanitarias decidirán quiénes se vacunarán primero, y recordó que "en otras partes han decidido que primero el personal médico en hospitales covid-19 para protegerse".



También planteó la posibilidad que se comience vacunando a personas con diabetes, hipertensión y a adultos mayores.



"Sí, me vacuno para dar confianza a la gente de que tenemos que protegernos", expresó.



Con 85 285 decesos y 834 910 casos confirmados de covid-19, México es el cuarto país del mundo acumula más muertos por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.



El Gobierno de México precompró 77,4 millones de dosis de la futura vacuna de AstraZeneca, entre 15,5 y 34,4 millones de la de Pfizer, 35 millones de la de CanSino y 50 millones del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vacunar a 116,69 millones de mexicanos.