Presidente de México presume de enfrentar crisis por covid-19 con fórmula 'única en el mundo'

México ha enfrentado la crisis económica provocada por el coronavirus con una fórmula “única en el mundo” en la que “primero se rescata al pueblo”, afirmó este martes 1 de septiembre del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe anual de gobierno, cuando la economía mexicana registra la peor caída de su historia.

“Ahora todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba, no se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo”, dijo el mandatario izquierdista.



Siete de cada 10 familias mexicanas, aseguró, están recibiendo algún tipo de ayuda económica estatal y 100% de las comunidades indígenas y de zonas rurales pobres se benefician de al menos un programa social.



“Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia, pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos, por medio de los programas sociales, a 23 millones de familias”, añadió López Obrador en el palacio presidencial ante unas decenas de invitados.



Desde el inicio de la epidemia de covid-19, el gobierno mexicano se resistió a aplicar las llamadas políticas contracíclicas o recurrir al endeudamiento para atenuar la peor crisis económica en la historia del país.



López Obrador tacha esas medidas de “neoliberales” y dice que solo benefician a los sectores más pudientes.



“Hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates (...) inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados”, argumentó.



Debacle económica



En contraste, el gobernante, elegido por seis años hasta 2024, dispuso la aplicación de severas medidas de ahorro y austeridad en salarios de funcionarios y gastos del gobierno, para aumentar el alcance de los programas sociales.



También siguió desarrollando sus obras de infraestructura emblemáticas, como una refinería y un tren de pasajeros en el sureste de México y un nuevo aeropuerto para la capital.



Analistas y opositores coinciden en que estas decisiones han sido erradas y explican el grave deterioro de la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, cuyo PIB se contrajo un 18,9% en el segundo trimestre del año sobre igual período del año pasado, la mayor caída desde que existe registro.



“Ya estamos empezando a crecer”, aseguró sin embargo el mandatario mexicano.



Pero el PIB de México podría caer hasta 12,8% en 2020, según el más reciente pronóstico de Banco de México (central) .



“La economía no va bien ni se está recuperando. No hay ningún plan para recuperar los más de 15 millones de empleos perdidos ni salir de la contracción económica del 18%”, replicó Marko Cortés, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) , en Twitter.



'Saliendo adelante'



Sobre la epidemia, López Obrador consideró que el país saldrá de ella con “un mejor sistema de salud”, pues el gobierno habilitó casi un millar de hospitales y contrató a 47 000 nuevos trabajadores de salud.



Destacó que México será uno de los fabricantes de la vacuna que desarrollan el laboratorio británico AstraZeneca y la universidad de Oxford, que espera pueda aplicarse desde inicios de 2021 “de manera universal y gratuita”.



“Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante”, dijo el mandatario.



Con 64 414 fallecidos por covid-19, según cifras oficiales, México es el segundo país con más decesos en América Latina después de Brasil, aunque ocupa el cuarto lugar en muertes por millón de habitantes, superado por Perú, Chile y Brasil.



Académicos y periodistas sostienen, sin embargo, que existe un alto subregistro de defunciones en México, por lo que la cifra real podría ser mucho mayor.