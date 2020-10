Presidente de México critica a Austria por 'apoderarse' del icónico Penacho de Moctezuma

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este martes 13 de octubre del 2020 que Austria se ha apoderado "por completo" del icónico Penacho de Moctezuma, ubicado en un museo de Viena, y advirtió: "Esa pieza es nuestra y somos muy perseverantes".

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que recomendó a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, de viaje oficial en Austria, que pidiera prestado el Penacho de Moctezuma para exhibirlo en 2021 en los aniversarios de la conquista y la independencia de México.



"Le recomendé que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho", expresó López Obrador.



El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recordó que Maximiliano II, austriaco que dirigió el Segundo Imperio Mexicano, pidió el penacho pero "no lo logró".



"No se lo quisieron ni siquiera prestar a Maximiliano de Austria, paisano de ellos", subrayó.



El Museo Antropológico de Viena respondió este 13 de octubre al presidente mexicano que el Penacho de Moctezuma no podrá ser trasladado a México "al menos en los próximos diez años" porque es "demasiado frágil", ya que está formado por material orgánico y cualquier vibración "en el aire o la carretera lo destruiría".

El Penacho de Moctezuma está compuesto de miles de plumas de quetzal, unidas por centenares de placas de oro. Foto: captura

"Le dije a Beatriz: 'Insiste porque es una pieza nuestra, de México y somos muy perseverantes. Lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos'", expresó López Obrador.



El Penacho de Moctezuma, que México lleva décadas reclamando, está compuesto de miles de plumas de quetzal, unidas por centenares de placas de oro.



Aunque se desconoce su origen y cómo llegó a Austria, muchos historiadores asumen que fue un regalo del propio Moctezuma al conquistador español Hernán Cortés, que después se la envió al emperador Carlos I, de la casa de Habsburgo.



El presidente mexicano explicó que su esposa, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, está de viaje en Europa para conseguir objetos históricos de México ubicados en Francia, Italia, el Vaticano, Austria y Alemania.



El objetivo es exhibirlos temporalmente en México durante 2021, cuando se conmemorarán los 200 años de su independencia (1821), los 500 años de la conquista (1521) y los 700 años de la fundación de Mexico-Tenochtitlan, actual Ciudad de México (1321).



"Muchas cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas", reprochó López Obrador.



En el marco de esta gira, el mandatario ha pedido que Italia preste a México los códices Florentino y Cospi, y ha invitado a España y al papa Francisco a participar el próximo año en un acto de "reconciliación" en el que se pedirá "disculpas" a los pueblos indígenas de México por los abusos de la conquista.