Presidente iraquí nombra a nuevo primer ministro

El presidente iraquí, Barham Saleh, nombró el sábado 1 de febrero del 2020, al exministro de Comunicaciones, Mohamed Alaui, como nuevo primer ministro, informó el propio nominado, el día en que vencía el plazo dado por el jefe de Estado al parlamento para desbloquear la parálisis política.

Alaui, de 65 años, comunicó la noticia mediante un video que colgó en Twitter, en el que informó que formaría un nuevo gobierno “de acuerdo con las demandas” de los opositores al régimen.



Ningún anuncio oficial fue hecho hasta ahora por el presidente o las instituciones gubernamentales.



Su nombramiento ocurre dos meses después de la renuncia de su antecesor, Adel Abdel Mahdi, a inicios de diciembre bajo la presión de un movimiento de protesta inédito que inició el 1 de octubre y acusa a la clase política de incompetente y de corrupción.



Una parte de los manifestantes de la Plaza Tahir habían rechazado varios nombres sugeridos para primer ministro, incluido el de Alaui y el del actual jefe de inteligencia, Mustafa Kazemi.



“Después de ser nombrado (...) para formar un nuevo gobierno, me gustaría dirigirme a ustedes en primer lugar” , dijo, dirigiéndose a los manifestantes.

“Les pido continuar las manifestaciones, pues si ustedes no están conmigo, estaré solo y no podré hacer nada”, indicó.



“ Si los bloques políticos tratan de imponerme a sus candidatos, saldré a la calle, vendré a hablarles y rechazaré este nombramiento”, agregó.



Según la Constitución, Alaui tiene un mes para formar su gabinete, que tendrá que ser aprobado por un voto de confianza en el Parlamento.



En Iraq, los gobiernos son habitualmente formados tras un consenso entre rivales políticos, luego de duras negociaciones para distribuirse las carteras importantes.