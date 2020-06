Presidente del IESS dice que se analiza cobrar una 'prima extra' para la atención a hijos de afiliados

LEA TAMBIÉN

Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, en una entrevista con TV Manabita, el 12 de junio del 2020, mencionó que se está analizando cobrar una 'prima extra' para cubrir la atención a los hijos menores de 18 años de los afiliados.

"Yo se que va a sonar duro lo que voy a decir, los hijos menores de 18 están cubiertos y me parece muy bien que estén cubiertos, pero cuando se tomó esa decisión no hubo una contraparte para poder financiar ese servicio que le cuesta al IESS USD 200 millones", dijo Wated quien visitó algunas ciudades de la provincia de Manabí.



Ese dinero, mencionó el funcionario, hay que financiarlo porque se ha ido cargando de servicios al IESS pero no se han sumado ingresos, por lo que "vamos a tener que tomar una decisión para que se pague una prima extra a quien tiene hijos menores de 18 años para poder dar cobertura y que vaya creciendo en el tiempo las atenciones a los hijos menores de 18", señaló.

Edificio de la Caja del Seguro, IESS, en Quito. Foto: Julio Estrella / El Comercio

En la entrevista, el presidente del IESS mencionó que estos servicios fueron decisiones políticas que han desfinanciando a la entidad del Estado y agregó que se tendría que hacer un análisis sobre el monto de la prima.



Wated además dijo que "quien pagará los platos rotos en el futuro es el IESS, el cual llegará el momento en que va a decir no voy a poder atender a nadie de nada, porque no voy a tener los recursos para hacerlo”.



La prestación de salud para los hijos de los asegurados se dio por una reforma a la Ley de Seguridad Social efectuada el 2010 y que obligó al IESS a ampliar la cobertura de salud para los hijos de afiliados, de 6 a 18 años de edad. A este grupo se suman los hijos de los jubilados.