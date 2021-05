EN VIVO: Entrevista con el presidente electo Guillermo Lasso

El presidente electo, Guillermo Lasso, brinda una entrevista en el set de diario EL COMERCIO, en el sur de Quito, el miércoles 5 de mayo del 2021.

El próximo mandatario del país abordara temas relacionados con las gestiones que emprenderá en sus primeros días de Gobierno y las actividades para ejecutar la vacunación contra el covid-19 en Ecuador.

Guillermo Lasso comenzó sus declaraciones abordando el tema de las vacunas contra el covid-19 en Ecuador. "Definí objetivos muy claro para la semana. El primero de ellos, la diplomacia de las vacunas. Yo creo que es un objetivo fundamental conseguir vacunas y hay que conseguirlas en el mundo, por que si no hay vacunas no hay vacunación. La vacunación no es solo un proyecto sanitario o social, es hoy el principal programa económico de mi futuro gobierno", dijo Lasso.



El presidente electo dijo que "necesitamos ecuatorianos que puedan salir con tranquilidad a trabajar, a emprender, puedan divertirse, llevar a cabo una vida familiar cercada, y todo esto producirá un ambiente positivo y reactivará la economía. Ese ha sido uno de los temas que ha tomado mi tiempo desde el 12 de abril. He tenido reuniones con el embajador de Rusia, China, de Estados Unidos y hoy tuve una reunión aquí en Quito con la Unión Europea. También he tenido reuniones con el presidente de Chica a efecto de buscar que nos presten vacunas también. Me he enfocado mucho en este tema en primer lugar y luego en organizar el gabinete".