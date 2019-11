Presidente electo de Uruguay aboga por una región fuerte y unión del Mercosur

LEA TAMBIÉN

El presidente electo de Uruguay, el centroderechista Luis Lacalle Pou, aseguró este sábado 30 de noviembre del 2019, durante el acto de celebración por el triunfo electoral, que su país necesita una región fuerte y que mantendrá "la mejor de las relaciones" con sus pares del Mercosur.

El futuro mandatario uruguayo fue recibido este sábado al mediodía por miles de militantes que se reunieron en la rambla de Montevideo para festejar la victoria del pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones nacionales.



En aquella instancia, Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha) había superado al candidato del Frente Amplio (FA, izquierda) por un margen que fue considerado "empate técnico" debido a que la diferencia era menor que la de los votos pendientes por escrutar.



Estos votos -denominados observados- son aquellos emitidos por personas que sufragaron en un circuito (mesa) diferente al suyo por algún motivo justificado.



El pasado jueves las cifras arrojadas por el segundo escrutinio terminaron de confirmar el triunfo de Lacalle Pou en la segunda vuelta.



Respecto a estos días de incertidumbre, en los que había una tendencia clara en favor del líder nacionalista pero que no podían confirmarlo como presidente, Lacalle Pou destacó la señal que Uruguay le dio al mundo por la paz y la estabilidad mostrada.



"Podíamos estar cuatro días en esta democracia sólida en paz esperando los resultados. No saben el orgullo que me hacen sentir, me inflaron el pecho en el mundo, eso es lo que tenemos que cuidar porque nuestra construcción democrática (...) no está hecha de grandes gestas solamente, de grandes acuerdos, está en la vida cotidiana", subrayó.



Sobre la región, que atraviesa crisis sociales, políticas y económicas a lo largo y ancho de todo el continente, sostuvo que para Uruguay es importante la recuperación suramericana.



"Nosotros no podemos vivir del mal ajeno, nosotros necesitamos una región fuerte con buenos gobiernos y que se lleven bien entre ellos, no importa el partido, no importa la ideología porque si nos guiamos por la ideología en las relaciones exteriores en realidad no estamos representando a todo el país", subrayó.



En su discurso con fuerte énfasis en los asuntos exteriores, el líder nacionalista enfatizó que no va a hacer que los uruguayos sientan vergüenza de la postura de su país y que a los dictadores los va a llamar dictadores sin darle vueltas.



"Tenemos que fortalecer a la región, el mundo nos mira. Estamos en un lugar donde se van a producir la mayor cantidad de alimentos. Por eso en el Mercousr vamos a tener la mejor de las relaciones con el presidente argentino, con el presidente brasileño, con el presidente paraguayo, para levantar a la región", añadió.



En el acto también estuvieron presentes los líderes de la "Coalición Multicolor" que integran el PN, el Partido Independiente (PI, centroizquierda), el Partido Colorado (PC, centroderecha), Cabildo Abierto (CA, derecha) y el Partido de la Gente (PG, derecha) y que firmaron un acuerdo "Compromiso País" luego de la primera vuelta para ir juntos en el balotaje.



Tras varios días en los que los festejos de Lacalle Pou se vieron pospuestos por diferentes razones -el domingo por la incertidumbre del resultado y el viernes por el mal clima- esta vez el sol y un calor veraniego fueron el escenario ideal para la celebración del futuro presidente que asumirá el próximo 1 de marzo de 2020.



La música, los cantos, las emociones e incluso algún desmayo en el público a causa del calor formaron la fiesta nacionalista que, luego de 30 años, vuelve al Gobierno de la mano de Lacalle Pou.