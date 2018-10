El presidente de Ecuador recibirá a directivos de fundación española ONCE

LEA TAMBIÉN

El jefe de Estado de Ecuador, Lenín Moreno, recibirá mañana a directivos de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, organización que trabaja en beneficio de ese sector, en la sociedad española, informó hoy la Presidencia.

En la cita, que tendrá lugar en el Palacio de Gobierno a partir de las 11:00, los representantes de la Fundación y Moreno intercambiarán experiencias sobre la atención a personas con discapacidades.



La atención a este grupo social es la labor principal de ONCE en España, mientras que Ecuador ha trabajado en los últimos años por su inclusión y beneficio bajo el liderazgo de Moreno, indicó la Secretaría en un comunicado.



Anotó que la Fundación ONCE despliega sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la accesibilidad, la formación y el empleo.

En la nota oficial recordó que la ONCE nació en febrero de 1988, como un instrumento de cooperación y solidaridad de las personas no videntes de España, hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida.

En el encuentro de mañana, el Jefe de Estado estará acompañado por la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, y por la secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado.

La delegación visitante está integrada por la consejera ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior del Consejo General de la ONCE, Ana Peláez; el director técnico de Relaciones Internacionales del Consejo General de Fundación ONCE y Secretario de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), Javier Gemes Pedraza.

Además, por la técnica de Programas Internacionales del Consejo General de Fundación ONCE, Natalia Guala; el director de Desarrollo de Negocio Internacional Grupo ILUNION, Francisco Centeno; la técnica de Fundación ONCE para América Latina, María del Carmen Peral; y la secretaria de la Consejera Ejecutiva, Sara Arévalo.