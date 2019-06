Presidente destaca labor de investigadora ecuatoriana, líder en biotecnología

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, destacó, este sábado 29 de junio, los esfuerzos de la investigadora ecuatoriana Linda Guamán, escogida como una de las 'cien líderes del mañana en biotecnología' por la Global Biotech Revolution, con base en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Harvard.

"¡Compatriotas destacadas nos siguen llenando de orgullo y alegría! La joven Linda Guamán es una razón más para siempre dotar de mejores condiciones a la investigación científica", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.



Y añadió: "¡No cabe duda de que las mujeres son la fortaleza de la Patria!".



El jefe de Estado adjuntó un vídeo en el que se refiere a Guamán como una ecuatoriana ejemplar que, en enero pasado alcanzó lo que denominó un enorme logro al entrar en la lista de los cien líderes del futuro en biotecnología.

¡Compatriotas destacadas nos siguen llenando de orgullo y alegría! La joven @lindaguaman es una razón más para siempre dotar de mejores condiciones a la investigación científica. ¡No cabe duda de que las mujeres son la fortaleza de la Patria! #VamosPorElFuturoEC🇪🇨 pic.twitter.com/eeJzRestZn — Lenín Moreno (@Lenin) 29 de junio de 2019



Como líder tiene el desafío de desarrollar su proyecto llamado Flavorgen en colaboración con otros científicos, explicó.



El mencionado trabajo se ubica en el 'top 8' de 'voices of tomorrow' perteneciente a la Global Biotech Revolution y busca producir carne de origen vegetal que pueda reemplazar a la de origen animal, se explica en el vídeo, que apunta "¡Y está cerca de lograrlo!".

Añade que la historia de Guamán es particular pues cursó una carrera tradicional incentivada por una idea de estabilidad económica, sugerida por sus seres queridos, pero no funcionó y hoy a sus 34 años no la ejerce.



"Sus sueños y pasión la llevaron al campo de la biotecnología y desde entonces, ese es su lugar", agrega el vídeo, en el que se apunta que los ideales de Guamán promueven dos propósitos: que la ciencia contribuya a un mundo más saludable para todos y que las mujeres se animen a ser piezas clave del desarrollo mundial.

En el vídeo colgado por Moreno, la propia Guamán, doctora en microbiología, invita abrazar "los fracasos personales y profesionales porque son ellos los que, en mi caso, me llevaron a hacer lo que tanto amo: investigación", señala.



El vídeo en la red social del jefe de Estado termina con la aseveración: "Linda, ¡Nos llenas de inspiración para luchar por un mundo mejor!".