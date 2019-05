Presidente de la Cruz Roja:'Se ha politizado nuestra ayuda en Venezuela'

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, el italiano Francesco Rocca, lamentó este jueves 23 de mayo del 2019 que la ayuda humanitaria entregada por la organización en Venezuela haya sido "politizada" por el Gobierno y la oposición.

"La Cruz Roja hace un rol neutral, no va a tomar parte, y esto es muy difícil porque un día un alcalde de una ciudad, cuando se produce la entrada de la ayuda, dice esto es solo nuestra ayuda y al día siguiente puede ser un miembro de la oposición", explicó Rocca en una entrevista en Buenos Aires.



El máximo responsable de la Cruz Roja Internacional expresó que se trata de un tema universal que se da en multitud de países en los que intervienen: "Los políticos hacen interferencia en la ayuda humanitaria como un arma de guerra, dicen te ayudo a comer si tú estás conmigo, esto va contra el principio del humanitarismo".



Rocca aseveró que esa situación "no ayuda en el trabajo" pero que sus voluntarios trabajan de manera diaria y esperan autorización para ingresar más apoyo para la crisis humanitaria que vive Venezuela, agravada este año por la pugna por el poder entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por cerca de 50 países.



El dirigente del movimiento clausuró este jueves la XXI Conferencia Interamericana de la Cruz Roja en Buenos Aires, después de haber visitado el país caribeño, donde se reunió con líderes chavistas y opositores.



"La situación sigue siendo muy difícil, toda la gente está desesperada, claro que no ven luz", afirmó el italiano, quien ve incierta la resolución del conflicto.



La crisis venezolana, con 3 millones de exiliados alrededor del mundo, ha sido comparada en los últimos tiempos con otras coyunturas internacionales, con la particularidad de que en Venezuela se produce sin que haya guerra de por medio.



"En tema de magnitud de la crisis, cuando se habla de 30 millones de personas que están necesitadas en tema de salud, yo creo que se puede comparar a una situación muy difícil como la que pasó en Siria", consideró Rocca, no por la vertiente del conflicto armado pero sí en términos de la "necesidad de la gente".



La Cruz Roja entregó en los últimos meses cargamentos de ayuda humanitaria consistentes en medicamentos, insumos médicos y las importantes plantas eléctricas para los hospitales, necesarias debido a los constantes cortes de luz alrededor del país que han llevado a la muerte de personas ingresadas.



Así, se refirió a que en total han sido seis esas plantas eléctricas entregadas a diferentes hospitales y añadió que hay un nuevo avión que está listo en Panamá "esperando la luz verde de la autoridad de la Aviación Civil de Venezuela" para que puedan llevar más paquetes.



"En estos momentos es una situación muy polarizada y politizada, todos están sufriendo (...), la gente que está cerca de la oposición o cerca de Maduro", recalcó.



Durante la conferencia de Argentina, Rocca tuvo tiempo de defender una nueva ley local para la Cruz Roja, ya que la actual data de 1893, por lo que llamó a actualizarla con un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados hace unos años pero que todavía no recibió la sanción definitiva en el Senado.



"Es un pecado que la Cruz Roja Argentina (...) ahora en el mundo tiene la ley más antigua, tiene que actualizarla, hoy tenemos diferentes desafíos humanitarios", incidió Rocca, quien en Argentina se reunió con la exmandataria y candidata a la Vicepresidencia Cristina Fernández.



Con ella conversó sobre la labor realizada por Cruz Roja durante la identificación de cuerpos de soldados argentinos caídos en la Guerra de las Malvinas (1982), trabajo del que Rocca se mostró "muy orgulloso porque es una respuesta que se da a la dignidad".



Desde Suramérica, Rocca confió en que tras las Elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este fin de semana en los países de ese continente salga una "nueva Unión Europea que pueda estar en condiciones de desarrollar un nuevo plan por África".



Apuntó a una "forma de cooperación con los países africanos" que prevenga la migración y pidió una "respuesta global" a situaciones como la de los migrantes recluidos en centros de detención en Libia, así como a las muertes que aún tienen lugar en el Mediterráneo.



"La gente sigue muriendo, la gente sigue sufriendo. El rol de los periodistas es importante para que salga a la luz", sentenció.