Presidente del Cpccs rechaza versión de la ANT sobre su discapacidad

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Christian Cruz, rechazó la versión que el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Juan Pazos, dio sobre su caso ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

En esa comparecencia, Pazos aseveró que Cruz no tiene una discapacidad, basado en los registros de la entidad sobre el proceso que le llevó a tener una licencia tipo E, apropiada para buses y camiones.



“Es una apreciación del señor (Pazos). El único organismo competente para certificar la discapacidad o no es el Conadis”, remarcó Cruz, quien aseguró que no presentó el carné que le otorga una discapacidad visual y auditiva del 81%, porque no es un requisito para las licencias.

Juan Pazos, director de la ANT, asegura que en los registros de la entidad, el presidente del Cpccs, Christian Cruz, no tiene discapacidad. Pazos comparece ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por juicio político a Cruz



Cruz señaló que cuenta con una licencia de conducir desde 1994, quince años antes de una afectación visual y auditiva, y no desde el 8 de agosto de 2016 como aduce Henry Kronfle, el asambleísta socialcristiano que impulsa un proceso de juicio político en su contra.



Además, señaló que desde la primera vez que obtuvo el permiso de conducir consta que usa lentes y que cuando acudió para los exámenes de renovación de la licencia, además de lentes, portaba audífonos, aunque no utiliza estos últimos aparatos por tener dolores de cabeza.



“El directivo de la ANT menciona que obtuve una calificación de 20/20 en el examen visual. ¡Pero si lo hice con los lentes!”, acotó.



Cruz rechazó que en la Comisión no se le permitiera intervenir en la sesión de este 23 de septiembre. Dentro del proceso de juicio político, podrá presentar su versión entre lunes 28 o martes 29 de septiembre.