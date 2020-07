Presidente del Cpccs dice que irá a una reevaluación de su discapacidad y advierte mejoría

LEA TAMBIÉN

Tres de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) exigieron este 8 de julio del 2020 explicaciones del presidente de este organismo, Christian Cruz, sobre los beneficios que obtuvo con su carné de discapacidad.

El pedido lo formularon la vicepresidenta, Sofía Almeida, y las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, durante la sesión ordinaria número 41 de esta institución, realizada la tarde de este miércoles 8 de julio del 2020.



Rivadeneira cuestionó que Cruz cuente con una licencia de conducir tipo E, apropiada para transporte pesado, a pesar de ser portador de un carné que le confiere un 81% de discapacidad visual y auditiva.



La consejera también increpó que él se haya beneficiado de exoneraciones tributarias para matricular una camioneta 4x4, basada en información de entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Rivadeneira argumentó que una persona que cuenta con un 81% de discapacidad es un rango “muy grave” que le impediría realizar actividades sin ayuda de un tercero, lo cual no es el caso de Cruz.



“Las explicaciones tienen que ser documentadas con la presentación de certificados médicos al Pleno”, acotó Almeida. Mientras que Estupiñán lo emplazó a que se someta a “una reevaluación pública de su porcentaje de discapacidad”.



Rivadeneira presentó una moción para que el Cpccs exija a Cruz que renuncie a la Presidencia y se acoja a una licencia hasta que aclare las acusaciones que afronta, pero solo tuvo el respaldo de Almeida y Estupiñán, y no fue aprobada.



Tras invocar a los principios de la presunción de inocencia y el debido proceso, Cruz votó en contra, mientras que los consejeros Francisco Bravo, David Rosero y Juan Dávalos se abstuvieron.



“No tengo porqué renunciar, pues no hay ninguna causa (...). No me prestaré para que griten y escandalicen. Son acusaciones infundadas”, dijo el Presidente del Cpccs.



Cruz emplazó a quienes tienen denuncias en su contra para que acudan a los organismos administrativas o judiciales que correspondan.



Aunque no respondió a cada una de las acusaciones de Rivadeneira, adujo que el porcentaje de discapacidad que muestra su carné responde al método baremo español que difiere con el que actualmente aplica el Ministerio de Salud.



“Mi discapacidad no es física. Es visual y auditiva”, enfatizó y dijo que en noviembre próximo le corresponde someterse a una reevaluación.



Cruz anticipó que él tiene una “recuperación progresiva” después de unos tratamientos por la discapacidad que le causó un golpe en la cabeza.



Reconoció que esta situación tampoco le ha impedido participar de campeonatos de artes marciales.



El funcionario aseguró que el carné lo obtuvo en 2009 y dijo que nunca ha usado este documento para importar vehículos.



Adujo que el carné no permite acceso directo a una serie de beneficios para personas con discapacidad, sino con una certificación oficial. “Es mi último pronunciamiento sobre este tema”, puntualizó.