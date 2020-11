Presidente del Congreso de Perú pide renuncia de Merino, caso contrario podría ser destituido

El presidente del Congreso de Perú, Luis Valdez, pidió este sábado 15 de noviembre de 2020 la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de Perú antes de que el Legislativo se reúna este domingo para evaluar su destitución.

"Mañana (domingo) tenemos que evaluarlo en la junta de portavoces, pero le pido al señor Merino que pueda evaluar su inmediata renuncia", declaró Valdez en el Canal N de televisión.



El presidente del Congreso se sumó, de esa manera, a las masivas peticiones que han hecho líderes políticos y precandidatos a la presidencia peruana tras la violenta represión del Gobierno contra manifestaciones ciudadanas, que este sábado dejaron, al menos, dos muertos en manos de la policía y numerosos heridos.



Destitución en marcha



Valdez, quien asumió la presidencia del Congreso el pasado martes luego de que Merino jurara como presidente de Perú, confirmó que ha convocado a una reunión "a primera hora" de la Junta de Portavoces del Congreso para tomar una decisión sobre el futuro del gobernante.



"Por disposición del presidente del Congreso, Luis Valdez Farías, se cita a la Junta de Portavoces para mañana domingo a las 08:00 horas, en el Hemiciclo del Congreso. Sesión presencial", anunció poco después el parlamento en Twitter.



Valdez remarcó que en esa reunión pedirá que Merino sea destituido como presidente del Congreso, para que de esa manera también deje la jefatura del Estado que asumió en reemplazo de Martín Vizcarra, quien fue destituido el pasado lunes por el Legislativo, lo que generó masivas protestas ciudadanas.



"La población se ha pronunciado al respecto, como autoridades no podemos poner en riesgo la integridad de la población", remarcó antes de decir que él también dejará la presidencia del Congreso con su directiva en pleno para que se elija una nueva mesa dirigente.



Nuevo presidente del Congreso



Valdez hizo un llamamiento a las fuerzas de seguridad "a no usar armas que pongan en riesgo la vida e integridad" de los ciudadanos y reiteró que el Congreso "tendrá que adoptar la medida que no es otra cosa que la sucesión ante lo que sucede en el país".



Afirmó además que él ni ningún integrante de su bancada, del partido Alianza Para el Progreso (APP), ni de su mesa directiva "van a buscar la posibilidad de presidir la próxima semana directiva".



El legislador añadió que "será una sucesión dentro del marco que establece la Constitución" para que el presidente de la nueva mesa directiva pueda asumir la presidencia de transición de Perú.



"Tampoco se puede ir contra la voluntad de la población", remarcó Valdez, quien fue uno de los legisladores que votó por la destitución de Vizcarra que permitió la toma de mando de Merino y desencadenó la crisis política y social en Perú.



Exigencia unánime



Después de que se conoció la primera muerte tras la durísima represión que lanzó la Policía contra manifestantes que protestaban en Lima contra Merino, los principales dirigentes de su partido, Acción Popular (AP), también pidieron su dimisión inmediata.



"Señor Manuel Merino, ponga fin a su aventura, #RenuncieYa. Acción Popular tampoco le respalda. Ha manchado la lampa", afirmó en un mensaje en Twitter el secretario general de AP, Mesías Guevara, en el que aludió al símbolo del partido político que fundó el dos veces presidente peruano Fernando Belaunde.



La posición de Guevara fue respaldada por otros altos dirigentes de AP, como el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, y el precandidato presidencial Yonhy Lescano.



Renuncia inmediata



"Los que tenemos ahora que pedir todos los peruanos es la renuncia del señor Merino, ya", enfatizó Muñoz en declaraciones al Canal N de televisión.



Lescano también uso sus redes sociales para pedirle a Merino y a su primer ministro, el conservador Ántero Flores-Aráoz, "retírense lo más antes posible porque están arrastrando a una crisis muy grave, háganlo por el Perú".



"Cierran las calles, apagan la luz, sacan tanques, disparan perdigones, esto es más que una dictadura porque atenta contra la vida de miles de peruanos", denunció el precandidato presidencial.



Candidatos piden renuncia



Otros conocidos precandidatos a la presidencia de Perú se sumaron a la exigencia de la renuncia inmediata de Merino, entre ellos el exalcalde George Forsyth, quien aparece en las primeras encuestas como favorito a ganar esas elecciones.



"Los peruanos exigimos la renuncia inmediata de Merino, sus manos están manchadas de sangre, el pueblo te repudia", exigió Forsyth en un mensaje publicado en Twitter.

Los peruanos EXIGIMOS LA RENUNCIA INMEDIATA DE MERINO, sus manos están manchadas de sangre, el pueblo te repudia. El Congreso debe elegir de inmediato a un nuevo presidente dentro de los 19 que votaron en contra de la vacancia. — George Forsyth (@George_Forsyth) November 15, 2020



El candidato del partido Restauración Nacional agregó que el Congreso, que el pasado lunes destituyó a Martín Vizcarra, "debe elegir de inmediato a un nuevo presidente dentro de los 19 que votaron en contra de la vacancia".



"Merino debe renunciar ya, #FueraMerino, Viva el Perú", se sumó el también el expresidente del Congreso y precandidato presidencial por el partido Somos Perú, Daniel Salaverry.

Merino debe renunciar ya !!!#FueraMerino



Viva el Perú !🇵🇪 — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) November 15, 2020



El político afirmó que en su país "hoy asesinaron a un joven que marchaba como miles por recuperar la democracia" y exclamó que "le dispararon en la cara".



"!Malditos miserables. Mis condolencias a sus padres. No imagino su dolor. No vamos a descansar hasta ver a todos y digo a todos los responsables en la cárcel", enfatizó.



Esto tiene que terminar

El también precandidato presidencial por el Partido Morado Julio Guzmán exigió a Merino que "renuncie" y remarcó que "un peruano de 25 años ha sido asesinado por la policía en una manifestación pacífica".



"Recibió 11 disparos. También hay muchos jóvenes heridos por la represión de este gobierno golpista. Esto tiene que terminar ya", enfatizó.