El Presidente del Comité Cívico del Carchi fue retenido por la Policía

A las 10:00 de este 17 de julio del 2019 fue retenido por un grupo de gendarmes Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico para la Reactivación Económica del Carchi. El hecho sucedió en el puente de Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia, mientras el dirigente apoyaba a un grupo de taxistas que se concentró en el sitio para sumarse al paro nacional de ese gremio del transporte.

Pozo fue trasladado al Comando de Policía del Carchi. Hasta las 17:30, al cierre de esta edición, continuaba retenido. Omar Cacuán, vicepresidente del Comité Cívico, aseguró que se trata de una persecución del Gobierno, porque denunció que no se están cumpliendo todos los compromisos para la reactivación de la provincia, que enfrenta una crisis económica desde hace cinco años.



El gobernador del Carchi, Edin Moreno, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la retención del representante de los sectores productivos.



Entre tanto, se anunció que los miembros del Comité Cívico del Carchi realizará una asamblea extraordinaria en los próximos días, en la que se tomarán medidas radicales (no se dijo cuales).



El organismos realizó un paro provincial en el Carchi, el 26 de noviembre del 2018, en el que se exigía medidas de asistencia al comercio, agricultura, transporte, entre otros.