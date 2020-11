Presidente de China felicita a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos

El presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por su reciente elección para la jefatura del Estado de Estados Unidos, informó este 25 de noviembre del 2020 la prensa estatal.

"Esperamos que ambas partes mantengan un espíritu de beneficio y respeto mutuo, y no de confrontación ni de conflicto; se centren en la cooperación, gestionen sus diferencias y promuevan un desarrollo estable y saludable de las relaciones entre China y Estados Unidos", dijo Jinping en un mensaje enviado a última de este miércoles.



Según el mandatario chino, ese último punto "no solo obedece a los intereses de ambos pueblos, sino que también es la expectativa común de la comunidad internacional".



Por su parte, el vicepresidente chino, Wang Qishan, felicitó a su homóloga (electa) estadounidense Kamala Harris.



El pasado 13 de noviembre, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin felicitó a Biden y Harris, aunque no les consideró explícitamente vencedores de los comicios.



En un ejercicio de malabarismo dialéctico, Wang dijo: "Respetamos la elección del pueblo estadounidense y trasladamos nuestras felicitaciones al señor Biden y la señora Harris. Entendemos que el resultado de las elecciones estadounidenses se decidirá según sus leyes y procedimientos".



Pekín y Washington mantienen unas tensas relaciones que se han ido deteriorando rápidamente desde marzo de 2018, cuando el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una guerra comercial.



Lo que comenzó como un intercambio de aranceles y unas negociaciones para intentar equilibrar la balanza comercial (vencida ampliamente del lado chino), se ha ido ampliando a otros sectores.



Con el paso de los meses, la situación ha derivado en una "guerra fría" que enfrenta a ambas potencias también en el plano tecnológico y a nivel estratégico, con roces cada vez más frecuentes en las aguas del Mar de la China Meridional.