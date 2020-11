Presidente de Chile pide a la ciudadanía que 'respalde' a la Policía pese a las denuncias de abusos

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió este miércoles 25 de noviembre del 2020 a los ciudadanos que "respalden" al cuerpo policial de Carabineros, pese a las denuncias por uso excesivo de la fuerza durante las protestas y apenas una semana después de la renuncia de su ya polémico exdirector.

"Los Carabineros no son de izquierdas ni de derechas, no son de gobierno ni de oposición, son de todos los chilenos y todos tenemos un deber de respeto y reconocimiento", dijo el mandatario conservador durante la ceremonia de cambio de mando.



El general Mario Rozas renunció el pasado 19 de noviembre a la dirección de la institución tras más de dos años en el cargo y fue sustituto este 25 de noviembre por Ricardo Yáñez, hasta ahora subdirector.



"No resulta justo que la ciudadanía exija a Carabineros el cumplimiento del deber constitucional y de su juramento si al mismo tiempo no entrega ese respaldo que le permita cumplir con sus labores", añadió Piñera, quien siempre ha mostrado en público su apoyo a Rozas.



El detonante de la renuncia fueron los incidentes ocurridos la semana pasada en un hogar estatal en el que dos adolescentes fueron heridos presuntamente de bala por agentes, aunque el general lleva en el punto de mira desde el inicio de las protestas en octubre de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



La oposición y distintos organismos internacionales llevaban meses pidiendo su salida por la brutalidad policial ejercida en las manifestaciones, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.



Según el Ministerio Público, a principios de octubre había más de 4 600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos en la dispersión de las marchas, pero sólo 75 agentes han sido imputados.



"La actuación de Carabineros debe ajustarse siempre al marco de la ley", indicó asimismo Piñera, quien recordó que la principal labor del nuevo director será "modernizar" la denostada institución.



Los casos más polémicos protagonizados por agentes durante la ola de protestas fueron los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que se quedaron completamente ciegos tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en su rostro.



Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta, causándole heridas de carácter grave.