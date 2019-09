Presidente de Chile rechaza declaraciones de Bolsonaro acerca  del padre de Bachelet

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechazó este miércoles 4 de septiembre la alusión que hizo su par brasileño Jair Bolsonaro sobre el padre de la exmandataria chilena y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fallecido por torturas durante la dictadura de Agusto Pinochet.



“ No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre ” , afirmó Piñera en una declaración pública en la palacio de Gobierno.



En medio de la crisis derivada de los incendios amazónicos, Bachelet dijo en una rueda de prensa en Ginebra que en Brasil hay una “ reducción del espacio democrático ” .



En respuesta, Bolsonaro elogió la dictadura de Pinochet (1973-1990) , que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende, y acusó a Bachelet de “ entrometerse en la soberanía brasileña ” .



Asmismo, aludió al padre de la exmandataria chilena, el exgeneral de la Fuerza Aérea de Chile, Alberto Bachelet, quien murió víctima de torturas en 1974 tras ser apresado por agentes de la dictadura.



Bachelet “ dice que Brasil pierde espacio democrático, (pero olvida que) si la gente de Pinochet no hubiera derrotado a la izquierda en 1973, y con ella a su padre, Chile sería hoy como Cuba ” , dijo Bolsonaro.



En su alocución, Piñera reivindicó también el derecho de toda persona “ a tener su propio juicio histórico sobre los Gobiernos que tuvimos en Chile en la década de los 70 y los 80 ” .



Respecto a las expresiones de Bachelet que generaron el arrebato de Bolsonaro, Piñera afirmó que “ las declaraciones emitidas por la Alta Comisionada (sobre Brasil) deben ser debidamente justificadas con los antecedentes y la evidencia que corresponde, las que no fueron públicamente acompañadas en esta ocasión ” .



La oposición en Chile de centroizquierda había exigido más temprano a Piñera una contundente respuesta a los dichos de Bolsonaro, pero se declaró insatisfecha con la declaración presidencial.



“ El presidente Piñera en este caso puntual lo que ha hecho de manera oculta, subterránea es seguir respaldando a Bolsonaro en sus dichos sobre lo que ocurrió en Chile en aquellos días, y yo eso lo considero deplorable ” , afirmó el diputado socialista Fidel Espinoza.



“ Lo que ha dicho el presidente Piñera es correcto, pero me parece que hubiera tenido que ser mucho mas claro ” , dijo de su lado el diputado del Frente Amplio Tomás Hirsch.