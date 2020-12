Presidente chileno se denunciará a sí mismo por pasear sin mascarilla

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este lunes, 7 de diciembre del 2020, que se denunciará a sí mismo ante las autoridades competentes por haber incumplido los protocolos sanitarios al pasear sin mascarilla por la playa el sábado, 5 de diciembre, un episodio que fue foco de numerosas críticas.

"Dado que no había funcionarios fiscalizando en dicho lugar, el presidente ha resuelto autodenunciarse con el objetivo de que se lleve a cabo el procedimiento administrativo que corresponda", aseveró la oficina presidencial un comunicado oficial.



En redes sociales y en varios medios locales se difundieron las imágenes del mandatario tomándose fotografías con gente que le reconocía mientras paseaba por una playa de la región de Valparaíso, a 100 kilómetros de la capital, sin portar mascarilla ni respetar la distancia de seguridad.



La conducta de Piñera desató una ola de críticas en redes sociales por parte de numerosos internautas, llevó a un abogado particular a interponer una querella criminal contra el mandatario y se ganó los reproches de varios parlamentarios que exigieron que se le fiscalizara.



"El presidente de la República paseándose por la playa, sin mascarilla y tomándose selfies. ¿Cuándo se inicia el sumario sanitario? O hay ciudadanos que están sobre la ley?", afirmó en Twitter el excanciller Heraldo Muñoz, diputado opositor del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD).



Tras la polémica desatada, Piñera se disculpó el domingo a través de su cuenta de Instagram: "Sin duda, debí haberme puesto mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos, no lo hice y fue un error. Lo lamento".



El pasado jueves, las autoridades sanitarias anunciaron los medidas para evitar la propagación del covid-19 durante las vacaciones de verano, que comienzan en diciembre en el hemisferio sur, y entre las indicaciones destaca la prohibición de quitarse la mascarilla en las playas, con la excepción del momento de baño.

El incumplimiento de los protocolos y el hecho de poner en riesgo la salud pública se penan en Chile con presidio menor en su grado mínimo o con una multa que puede oscilar entre USD 400 y USD 13 600 aproximadamente.



Con más de 560 000 casos y 15 628 decesos por SARS-CoV-2, Chile lleva desde mediados de septiembre con tasas de positividad por debajo del 5% y cifras de contagios diarios y muertes que se mantienen sin grandes altibajos.



Pese a ello, las autoridades han mostrado en las últimas semanas preocupación por un posible aumento de casos tras la llegada de las vacaciones estivales y el propio mandatario anunció la extensión del estado de emergencia por catástrofe por otros tres meses.