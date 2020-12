Presidente Bukele señala que Acuerdos de Paz en El Salvador son una ‘farsa’

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este jueves 17 de diciembre del 2020 que los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a doce años de guerra civil (1980-1992) son una "farsa" al igual que el conflicto armado interno.

"La guerra fue una farsa (...) mataron a 75 000 personas entre los dos bandos (la guerrilla y el Ejército), incluyendo los 1 000 de (la masacre de) El Mozote, y fue una farsa como lo son los Acuerdos de Paz", señaló Bukele durante un acto en el Complejo Educativo Caserío El Mozote al que llegó este jueves.



"Fueron una farsa (los Acuerdos de Paz). Una farsa, una negociación entre dos cúpulas, pero qué beneficio le trajo los Acuerdo de Paz al pueblo salvadoreño?, fueron firmados el 16 de enero de 1992 y qué ganaron?, qué ganó el pueblo salvadoreño", apuntó.



Y añadió: "tuvimos seguridad, no. Tuvimos desarrollo social, justicia, inversión en educación, salud, hubo algo?, no".



"Por qué si fueron tan buenos no ha traído ningún beneficio para el pueblo salvadoreño?", agregó.



El 28 aniversario de los Acuerdos de Paz en este año estuvo marcado por el silencio del Gobierno de Nayib Bukele, ya que el Ejecutivo no organizó ningún evento oficial para recordar a los miles de muertos y desaparecidos.



Por primera vez, al menos en los últimos 10 años, el gobernante de turno no citó a los signatarios de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora partido de oposición, ni del Gobierno del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) para conmemorar el final del conflicto.



Bukele, que llegó al poder bajo la bandera de la formación de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dijo tras ganar las elecciones en febrero de 2019 que su llegada al poder simbolizaba el final de la posguerra.



"Tenemos solo cinco años, no para pasar la página de la posguerra, no para derrotar el bipartidismo, esas cosas ya las hicimos. Tenemos cinco años para hacer de El Salvador un ejemplo para el mundo", manifestó en la ceremonia de investidura el 1 de junio.



La guerra civil salvadoreña se saldó con al menos 75 000 muertos y 8 000 desaparecidos.