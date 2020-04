Presidente de la Asamblea rechazó la posibilidad de muerte cruzada

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se pronunció este sábado 18 de abril del 2020, sobre la posibilidad de usar el mecanismo de muerte cruzada. Rechazó “cualquier intento de desestabilización venga de donde venga”.

Después de que terminar la sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en la que se calificaron los proyectos urgentes enviados por el Ejecutivo, Litardo ofreció una entrevista para la Televisión Legislativa.



Al ser consultado sobre la posibilidad de activar la muerte cruzada, el principal del Legislativo señaló: “rechazamos tajantemente cualquier intento de desestabilizar el orden constitucional en el Ecuador. No es el momento para llevar el debate a ese nivel”.



Litardo también mencionó que es “totalmente insensato y fuera de lugar en este momento” pensar en esa posibilidad. Añadió que es improcedente por las actuales circunstancias y por el costo que representaría para el país, además de que “no solucionaría nada”.



La noche de ayer, viernes 17 de abril l 2020, la ministra de Gobierno María Paula Romo hizo una evaluación del primer mes de la vigencia del estado de excepción por la emergencia ocasionada por el covid-19. Señaló que los proyectos de ley enviados no son una iniciativa del Gobierno sino una medida para poder responder a la crisis. También comentó que, si la Asamblea tiene una mejor alternativa, están “deseosos de escucharla”.



Al ser consultada sobre la posibilidad de la muerte cruzada, la Ministra de Gobierno dijo que harán lo que sea necesario para darle al país una salida.



Litardo se refirió a esa declaración y manifestó que el Legislativo “también va a hacer todo lo necesario para dar una respuesta al país en torno a lo que pasa en este momento”.



El artículo 148 de la Constitución establece que “podrá disolver la Asamblea cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”. A este mecanismo se le conoce como muerte cruzada.