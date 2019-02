Presidente alemán destaca senda a la democracia en el futuro de Ecuador

LEA TAMBIÉN

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ensalzó este miércoles el camino que lleva adelante Ecuador hacia "la democracia del futuro", durante la inauguración del año en conmemoración del 250 aniversario del natalicio del investigador alemán Alexander Von Humboldt.

Ecuador "es un país que busca su propia senda hacia la democracia del futuro, que ha emprendido el camino con valentía y que busca la paz y el equilibrio con sus vecinos y, por eso, nos encontramos hoy aquí", expresó Steinmeier durante su discurso en el Auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).



Acompañado por varias autoridades del Gobierno ecuatoriano, como el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el canciller, José Valencia, Steinmeier recordó la importancia que tiene todavía en nuestros días la figura de Von Humboldt y sus descubrimientos.



"Volvió a Europa como hombre rico, no en dinero, pero sí en impresiones y conocimientos, y también enriqueció la región que recorrió y a la gente con la que se encontró. Él sacó provecho de este vieja hasta el fin de sus días, así como nosotros sacamos provecho de lo que él vio, entendió y transmitió", aseguró.



El mandatario alemán también comentó que el archipiélago de Galápagos es "un ejemplo único de lo que este país conservó para el resto de la humanidad" y avisó de las amenazas que se ciernen sobre la "biosfera única" que ostenta.



Según Steinmeier, la contaminación de las aguas con plásticos y desechos provenientes de todo el planeta, el calentamiento global y los movimientos masivos de la población ponen en peligro el archipiélago, por lo que instó a los gobiernos "de Europa y de todo el mundo" a combatir estos problemas para lograr "nuestra propia supervivencia como especie".



Recordó que estimaciones de organismos internacionales afirman que en 2050 "es muy probable que los océanos tengan más plásticos que peces", al tiempo que agregó que el medio ambiente "no termina en las fronteras nacionales" de los países.



"Si queremos que nuestros hijos tengan un futuro en este mundo, debemos desarrollar nuestras normas, nuestra gestión económica y nuestra tecnología, pero sobre todo nuestro propio comportamiento", puntualizó.



Para concluir, el presidente alemán llamó a impulsar "la asociación de Alemania con Ecuador y con el resto de países de la región" ya que, si para Humboldt no fue un obstáculo la distancia entre las dos partes en su época, en los tiempos modernos debería serlo menos. "Coincidimos en muchos aspectos, nos unen muchos intereses comunes. Busquemos soluciones conjuntas", instó.



En esta visita oficial, la primera de un presidente alemán a Ecuador en 26 años, Steinmeier ya se reunió con su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, que le trasladó este miércoles su deseo de potenciar las relaciones bilaterales entre ambas naciones y le solicitó que intercediera en Europa en lo relacionado con la exención de la visa Schengen para ecuatorianos.