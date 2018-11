Presidenta de Asamblea recibió informe del caso Gabela y lo enviará al Pleno

LEA TAMBIÉN

La Comisión Multipartidista que recabó información en torno al asesinato del general Jorge Gabela entregó hoy, 16 de noviembre de 2018, su informe a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (Ap).

El acto se dio hoy, viernes 16 de noviembre del 2018, en el salón de los expresidentes del Parlamento, a donde también acudieron Patricia Ochoa, viuda de Gabela, su abogado defensor Ramiro Román y uno de los hermanos del excomandante de la Fuerza Aérea.



"Hemos dado una respuesta clara al país. Hicimos en tres meses el trabajo que no hicieron en ocho años", expresó César Litardo, presidente de la Comisión ocasional.



Apuntó que hay indicios que señalan que el asesinato del general Gabela, ocurrido en 2010, fue por su denuncias relacionadas con la compra de siete helicópteros Dhruv y producto de delincuencia organizada.



Además, señaló que existen evidencias sobre un posible ocultamiento de información del caso por parte de autoridades del anterior Gobierno.



La presidenta Cabezas apuntó que el documento será puesto a conocimiento del Pleno en los próximos días y remitido a la justicia.



"Existe una decisión política de transparentar el caso Gabela, en el informe de 70 hojas se establecen indicios que suman al esclarecimiento en los ámbitos legales, sobre la muerte del General Jorge Gabela", insistió Cabezas.



Litardo (Ap) y César Rohon (Psc) insistieron en que hay indicios que el asesinato no fue producto de la delincuencia común sino un posible crimen de Estado.



"El Estado ecuatoriano le debe mucho a mi familia", acotó Ochoa, tras agradecer al trabajo de la Comisión y el seguimiento de la prensa a este hecho.



La correísta Marcela Aguiñaga, quien también formó parte de la Comisión, no asistió al acto, aunque en el informe no se precisan responsabilidades directas.