El presidenciable Geovanny Andrade dice que sí tiene apoyo dentro de Unión Ecuatoriana

Geovanny Andrade, candidato presidencial de Unión Ecuatoriana, dio sus impresiones luego de la primera jornada del Debate Presidencial 2021, efectuado este sábado 9 de enero.

El aspirante habló sobre su relación con el movimiento que lo inscribió como candidato, luego de que semanas atrás el coordinador del grupo, César Rodríguez, anunciara que le retiraban el apoyo político para las elecciones del 7 de febrero.



"Dos personas no forman el partido, los partidos tienen que ser organizaciones vistas para elegir, no económicas. No estoy solo", apuntó.



Sobre su intervención en el encuentro, mencionó que hay que pensar cada cosa que se dice al país. "Cuidamos las palabras que hablamos y no mentiras, como los que nos han gobernado".



Video: YouTube, canal: Diario EL COMERCIO