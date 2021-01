Presidenciable de Fuerza Ecuador, Carlos Sagnay, enfocará sus últimos días de campaña a actividades virtuales

El candidato por Fuerza Ecuador (FE), Carlos Sagnay, tendrá una agenda enfocada principalmente en actividades virtuales hasta el cierre de campaña.

El presidenciable publicará videos con sus principales propuestas en el ámbito social, educativo y económico, a través de sus redes sociales. Además, atenderá entrevistas con portales web de información.

Este domingo 31 de enero del 2021, el candidato participará de una entrevista en el espacio Voz y Voto, que se realizará a las 22:00 en TC Televisión.



Sagnay explicó que el jueves 4 de febrero realizará una caminata por el centro de Guayaquil con sus simpatizantes desde las 14:00 y finalizará con un discurso para cerrar su campaña.



La concentración partirá de las calles Riobamba y Piedrahita. A las 18:00, luego de la caminata, él y sus simpatizantes retornarán al punto de partida para su discurso final.



El candidato presidencial explicó que no está previsto que participen candidatos a asambleístas de su lista en el mismo acto del jueves.



Abdalá Bucaram, quien participa como asambleísta por FE no estará presente, dijo. "Será una actividad pequeña, con pocas personas, solo lo que está permitido, no aglomeraciones. Es mi cierre de campaña como presidenciable, los asambleístas tendrán otras actividades de cierre".