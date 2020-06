Gobierno ultima Decreto de anticipo de impuesto a la renta para empresas que ganan más de USD 5 millones

LEA TAMBIÉN

El anuncio lo hizo el secretario General de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, durante una entrevista en TVC, transmitida este jueves, 18 de junio del 2020. El funcionario señaló que el Gobierno está próximo a entregar un Decreto Ejecutivo, para solicitar un adelanto de impuesto a la renta que estaría focalizado a las empresas que ganan más de USD 5 millones y que no se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus.

“Vamos a pedir un adelanto del impuesto a la renta para aquellas empresas que ganan más de USD 5 millones, que no se han perjudicado en la pandemia. Porque tampoco queremos generar, que les pedimos un aporte y por ese aporte boten gente (despidos), esa no es la intención”, manifestó Roldán.



El Secretario anticipó que los recursos obtenidos se destinarán para líneas de crédito y adquisición de kits alimenticios. “Vamos a pedir, sí, a los que han podido salir bien para que apoyen a los ecuatorianos para volver a poner, tanto en créditos, como en kits alimenticios” apuntó Roldán. Si bien no aclaró cuando se oficializaría la medida, dijo que se espera que se publique el Decreto lo más pronto posible.

El artículo 165 de la Constitución establece ocho atribuciones que tiene el Presidente durante el estado de excepción, que fue renovado el lunes 15 de junio último, debido a la calamidad pública causada por el covid-19. Entre ellas, decretar la recaudación anticipada de tributos.



Desde enero del 2020, con la entrada en vigencia de la Ley de Simplificación Tributaria, la figura del anticipo del impuesto a la renta fue eliminada, por iniciativa del propio Moreno. Durante su rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, realizada el 24 de mayo pasado, Moreno señaló que el Gobierno estudiaba adelantar tributos a quien gane más de USD 5 000. En la misma línea, habló de solicitar ese anticipo a las empresas cuyos ingresos no se han afectado.