Preocupación en España por rebrote de covid-19 en interior de Cataluña

Las autoridades sanitarias españolas mostraron este lunes 6 de julio del 2020 mucha preocupación por el rebrote viral detectado en una zona del interior de Cataluña, ahora aislada, que provocó unas cifras de contagios de coronavirus no vistas desde hace un mes.

“Estos últimos días, y sobre todo este fin de semana, es el periodo en que más casos se han notificado en alrededor de un mes”, señaló en una rueda de prensa el director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón.



Según los datos ofrecidos este lunes por el ministerio de Sanidad, el total de contagiados en España alcanza 251 789 personas, con casi 1 250 nuevos diagnósticos desde el viernes, más de la mitad en Cataluña (noreste) .



El sábado, las autoridades de esa región anunciaron el aislamiento de unos 200 000 habitantes alrededor de la ciudad de Lérida, unos 150 km al oeste de Barcelona, por un brote que estaba generando transmisión comunitaria descontrolada.



“Nos están preocupando los brotes de Lérida, nos están preocupando mucho”, dijo Simón, reconociendo que, si bien la mayoría de nuevos focos en España se están controlando, “hay algunos que están adquiriendo un volumen de casos muy por encima de lo deseable”.



En este sentido, el doctor recriminó al gobierno regional, encargado de gestionar el sistema sanitario una vez finalizado el estado de alarma en junio, no actuar “un poquito antes ".



El responsable epidemiológico de la zona, Pere Godoy, reconoció este lunes que ya “a principios del mes de junio habría transmisión comunitaria”.



Las autoridades sanitarias instalaron un hospital de campaña junto al principal centro sanitario de Lérida y solicitaron médicos voluntarios para desplazarse a esa zona.



Los brotes parecen haber surgido entre los trabajadores temporeros que participan, en condiciones habitualmente precarias, en la cosecha de la fruta y haberse expandido entre la población.



En otro sector español, la comarca de A Mariña, en Galicia (noroeste), con 70 000 habitantes, está también aislada por un brote con más de cien casos.



El doctor Simón señaló, sin embargo, que “en la mayor parte del territorio español no hay un incremento de riesgo importante” pero llamó a la “responsabilidad individual” de los ciudadanos.



De otro modo, “tendrá que haber confinamientos, cierres cautelares y medidas de restricción que no son de interés de nadie”.



España cumplió desde mediados de marzo hasta finales de junio un estricto confinamiento para combatir un virus que ha provocado casi 28 400 fallecidos.



Pese a ser uno de los países más castigados en Europa, solo un 5,2% de su población desarrolló inmunidad, según los resultados finales de un estudio serológico publicados este lunes.