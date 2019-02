Sindicato venezolano de prensa dice equipo de Univisión será deportado

LEA TAMBIÉN

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela dijo este lunes 25 de febrero del 2019 que el equipo de la cadena hispana Univisión que viajó a Caracas a entrevistar al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y que fue retenido en el Palacio presidencial por dos horas y media, será deportado.

"Se confirma que el equipo de #Univision será deportado. Autoridades migratorias se presentaron al hotel para notificar que serían conducidos al aeropuerto a primera hora de la mañana", dijo en Twitter el sindicato.



Asimismo, denunció que el hotel en el que se hospeda el equipo encabezado por el periodista Jorge Ramos, está "tomado" por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).



Según el sindicato, el equipo fue escoltado hasta el hotel por el Sebin tras salir del palacio presidencial de Miraflores.



Allí, según dijo Ramos, estuvieron retenidos por dos horas y media al disgustarle a Maduro las preguntas y videos que le mostró. Al periodista lo acompañaban María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán y Martín Guzmán.



El presidente de la división de informativos de Univisión, Daniel Coronell, dijo en su Twitter que el equipo se mantiene vigilado por el Sebin en el hotel.

De acuerdo con el periodista, también de Univisión, Enrique Acevedo, el video que Ramos le mostró a Maduro es el de unos jóvenes comiendo de un camión de basura y diciendo que a Maduro hay que "sacarlo" del poder.



"Como de la basura, de la basura, primera vez en mi vida (...) Presidente me disculpa pero usted como Presidente no sirve", dice un hombre identificado como Jesús en el video compartido por Acevedo en su cuenta en Twitter.



El material de la entrevista de Ramos fue confiscado por el Gobierno, dijo el propio periodista en unas declaraciones a la cadena hispana tras salir del Palacio presidencial.



No es la primera vez que ocurren retenciones de periodistas en Venezuela, en enero pasado se registraron varias detenciones de trabajadores de la prensa, incluidos cuatro de Efe.



El Sindicato de Prensa contabilizó solo en enero 40 agresiones por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra trabajadores de la prensa.



El Ejecutivo de Maduro asegura constantemente que la prensa, particularmente la extranjera, crea "campañas mediáticas" en su contra y les acusa incluso de mentir sobre la situación de crisis que hay en Venezuela.



Además, varios medios de comunicación, nacionales e internacionales, han sido sacados del aire por orden del Gobierno chavista, especialmente al ser críticos con la administración, como CNN en Español en 2017, los colombianos NTN24 en 2014, RCN y Caracol en 2017 y en 2007 el nacional Radio Caracas Televisión (RCTV).