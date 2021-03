14 preguntas frecuentes sobre la inscripción para la vacunación anticovid-19 en Ecuador

En Ecuador, el proceso de vacunación contra el covid-19 ha dejado varias interrogantes en la ciudadanía, en especial, desde que se habilitó la página de registro para adultos mayores de 65 años, el lunes 15 de marzo del 2021. Ellos están dentro del grupo considerado como prioritario en esta fase uno que arrancó desde el lunes 1 de marzo y se extenderá hasta el 20 de mayo.

En esta etapa de inmunización también se vacunará a: el personal sanitario que no accedió a las dosis en la fase cero o piloto, fuerza del orden, bomberos, recolectores de desechos, docentes de todos los niveles, población vulnerable o con enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, tuberculosis, respiratorias crónicas, EPOC; cáncer, VIH y trasplantes. Además con discapacidad mayores de 65 años.



También se tomará en cuenta a funcionarios de sectores estratégicos de atención, como los socorristas de la Cruz Roja, Defensa Civil, agentes de control municipal, ECU-911, brigadistas de riesgos, personal de funerarias, crematorios y cementerios y de seguridad en alta exposición. En total serán dos millones de personas.



En redes sociales, Nicolás Issa Wagner, secretario General de la Presidencia, ha solventado varias dudas de los internautas sobre las inscripciones en esta fase.



1. ¿Qué sucede con las personas a las que el sistema les dijo que no estaban entre los grupos prioritarios pese a tener de 65 años en adelante?



Varios usuarios realizaron esta consulta, ya que temían ser descartados del proceso. Sin embargo, Issa aclaró que sí están inscritos.



2. ¿Qué pasa si un adulto mayor no tiene contacto ni celular?



Los vecinos pueden informar la ubicación de algún adulto mayor que lo requiera y “en casos especiales los iremos a ver”, respondió. Aún no responde el IESS oficialmente sobre el procedimiento.



3. Usuarios recibieron un PDF y un código QR, luego del registro. A otros solo les llegó un mensaje al correo o SMS. ¿Los últimos están inscritos?



Sí, ellos también lo están.



4. Algunas personas recibieron un SMS del número 1570 pidiendo provincia, cantón y parroquia. ¿Para qué sirve?



Este mensaje es para completar la información del interesado en la inmunización y registrar los datos faltantes. Esto se da porque la página tiene un sistema de contingencia, por lo que quienes no pudieron terminar reciben este mensaje. Es necesario responder.



5. ¿Quiénes tienen discapacidad y carnet del Conadis pueden acceder a las dosis anticovid-19?



Sí, ellos están confirmados para la fase uno de la estrategia de inoculación, si tienen 65 años o más.



6. ¿Si alguien tiene extensión de salud porque su cónyuge es jubilado, tiene que inscribirse para la administración de la vacuna?



No, no debe hacerlo.



7. ¿Los jubilados deben actualizar los datos en el IESS para la inmunización, ya que pudieron cambiar de contactos: teléfono o correo electrónico?



El IESS se encargará de ese proceso. “Se está trabajando en eso para ubicar a todos”, anotó Issa.



8. ¿Si una persona es viuda, no jubilada, y recibe pensión de montepío. Será considerada para el registro automático del IESS?



Sí, será tomada en cuenta.



9. ¿Qué pasa si un adulto mayor que es pensionista del IESS se inscribió por medio de la página. Habrá doble registro?



No, no existe esa posibilidad, comentó el funcionario.



10. ¿Cómo procede si la persona tiene 69 años, no está jubilada, pero aporta al IESS de forma voluntaria?



Sí aplica para registro automático.



11. ¿Cuál es la vía por la cual se comunicará a los afiliados la fecha y hora de la vacunación?



Recibirán un mensaje de texto o cualquier otra vía que exista en el IESS.



12. ¿Los adultos mayores que están en el Seguro Campesino deben inscribirse?



La población que tiene este tipo de seguro está automáticamente inscrita para la inoculación contra covid-19.



13. ¿Qué pasa si al afiliado del IESS o beneficiario del MIES no les llega el mensaje?



Jorge Wated, secretario del Gabinete, señaló que “si hasta en 72 horas no recibiste este mensaje o correo, puedes contactarte al 171 para indicar que no has recibido aquella confirmación e inmediatamente un equipo te habilitará tu registro".



14. ¿Si no tiene Internet, qué puntos están disponibles?



El Gobierno recordó que existen 886 infocentros que estarán habilitados para facilitar la inscripción; solo deben acudir con la cédula.



Mapa de ubicación de infocentros en Ecuador: