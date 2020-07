11 preguntas tendrá la consulta popular que impulsa Jaime Nebot

LEA TAMBIÉN

La consulta popular de iniciativa ciudadana, que impulsa el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, toma forma. Este jueves 9 de julio de 2020 se reveló que serán 11 las preguntan que en los próximos días se enviarán a la Corte Constitucional para su calificación.

A través de un comunicado, en el que figuran 34 personalidades vinculadas al sector político, económico, exportador, la academia, jubilados, migrantes y el agro.



De acuerdo al documento, lo resuelto en esta consulta popular, no podrá ser revocado o reformado sino por otra consulta popular; es decir, que ni la Asamblea ni el Presidente de la República podrán cambiarlo total o parcialmente.



¿Qué se pregunta? La primera consulta propone cárcel de 50 años -sin rebaja- para los que maten y violen a menores de edad.



Las preguntas 2, 3 y 4 tienen que ver sobre créditos con intereses preferenciales; tecnología gratuita para la producción; y sanción penal al intermediario que actúe dolosamente. Todo esto en relación con los pequeños productores de los sectores agrícola, ganadero y pesquero.



Las preguntas 5, 6 y 7 establecen que el gobierno central, a ningún título ni circunstancia, podrá volver a ser deudor ni disponer arbitrariamente de los aportes de los afiliados al IESS, ISSFA e ISSPOL; el BIESS y el IESS tendrán que informar mensualmente y detallada e individualmente a los afiliados el manejo de sus inversiones y gastos.



La pregunta 8 indica que el respeto y cuidado del medio ambiente será la condición indispensable para aprobar proyectos hidrocarburíferos y mineros.



La número 9, establece que el gobierno central no podrá volver a retener y demorar la entrega de las asignaciones que por Constitución y Ley corresponden a Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales. El incumplimiento será sancionado con la cesación inmediata de los máximos responsables.



La pregunta 10 busca eliminar la disposición que obliga a los gobiernos locales y universidades públicas a desembolsar el IVA que hoy el “gobierno les retiene”. La número 11, establece que no podrá elaborarse ni aprobarse el presupuesto del Estado sin que sus ingresos y egresos sean reales y fundamentados.



Mientras, en el documento se establece que una vez exista el dictamen de la CC, se ordenará al CNE la entrega de los formularios de recolección de firmas, proceso que se iniciará en forma inmediata en todo el Ecuador.

“Esta consulta será difundida y comentada de inmediato empezando por la divulgación de las preguntas, por todos los sectores populares que tienen la iniciativa de plantearla y por quienes luego quieran adherirse a tal a ella”. Se hace énfasis en que Jaime Nebot tiene una participación para coordinar por más de un año este tema.





Conozca las preguntas:







1.- ¿Está usted de acuerdo que, en los casos de violación agravada por la muerte de la víctima, menor de 14 años, se imponga la pena de 50 años sin derecho a rebajas por atenuantes ni a beneficios de liberación anticipada, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 1?







2.- ¿Está usted de acuerdo que el estado ecuatoriano adopte una política de estado a favor de los pequeños productores de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, acuacultor y artesanal consistente en dotar a esas actividades, a través de las entidades financieras públicas, de líneas de crédito, permanentes y suficientes con tasas de interés preferencial, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 2?







3.- ¿Está usted de acuerdo que el estado ecuatoriano adopte a favor del pequeño productor agrícola, ganadero y pesquero artesanal una política de estado permanente con cargo al presupuesto general del Estado consistente en darles, gratuitamente: semillas y plántulas de alto rendimiento a los primeros; material para el mejoramiento genético bovino y pecuario a los segundos; e, información georeferenciada de pesca, a través de un barco /laboratorio marítimo estatal, a los terceros, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 3?





4.- ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano, en base al concepto de comercio justo establecido en la Constitución, sancione penalmente las prácticas dolosas de los intermediarios que perjudiquen a los pequeños productores de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, acuacultor y artesanal, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 4?





5.- ¿Está usted de acuerdo que se prohíba al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social así como al Issfa y al Isspol (o la institución que los reemplace en esas atribuciones, incluido el Iess) invertir de manera directa o indirecta en títulos valores, certificados y notas del tesoro, papeles, bonos, mutuos o cualquier tipo de documento negociable, presente o futuro, que emitan las instituciones que conformen o sean de propiedad del sector público ecuatoriano y que en caso de incumplimiento sean sancionadas las máximas autoridades con la cesación ipso jure e inmediata de sus cargos, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 5?





6.- ¿Está usted de acuerdo que tanto el IESS como el Biess informen y comuniquen mensualmente a través de sus páginas web, e individualmente a todos los afiliados, el detalle del gasto institucional y del objeto, plazo, monto y rendimiento de todas y cada una de las inversiones que realicen y que en caso de incumplimiento sean sancionadas las máximas autoridades con la cesación ipso jure e inmediata de sus cargos, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 6?







7.- ¿Está usted de acuerdo que el Biess contrate de manera obligatoria y permanente una consultora de prestigio nacional o internacional para que califique el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones financieras que se realicen por parte de dicha institución y en caso de que no la contrate, sean sancionadas las máximas autoridades de esa institución con la cesación ipso jure e inmediata de sus cargos, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 7?





8.- ¿Está usted de acuerdo que -como una forma de protección al ambiente- sea el requisito indispensable la utilización de las mejores tecnologías y técnicas disponibles para autorizar y desarrollar nuevos proyectos hidrocarburíferos y mineros, de conformidad con la reforma legal que constan en el anexo 8?





9.- ¿Está usted de acuerdo que el Banco Central del Ecuador transfiera a los gobiernos autónomos descentralizados sus asignaciones constitucionales y legales, y en que lo haga obligatoriamente dentro del mes correspondiente a la recaudación y de manera automática, y que en caso de incumplimiento los máximos responsables queden ipso jure e inmediatamente cesados en el ejercicio de sus cargos, de conformidad con las reformas que constan en el anexo 9?





10.- ¿Está usted de acuerdo que los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas públicas retengan la totalidad del impuesto al valor agregado (IVA) que les corresponde, generado en la adquisición local e importación de sus bienes y servicios gravados, sin que procedan a transferir dicha retención al servicio de rentas internas, bastando únicamente la respectiva declaración para los efectos tributarios correspondientes, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 10?



11.- ¿Está usted de acuerdo que el presupuesto general del Estado, y sus modificaciones, se aprueben íntegramente financiado, en base de que los ingresos y egresos, permanentes y no permanentes sean fundamentados, legales, factibles y previsibles, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 11?