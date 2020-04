Prefectura de Pichincha propone nueve requisitos para salir de la cuarentena

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se sumó a las posturas de las autoridades locales del Ecuador que no están de acuerdo con el cambio de etapa de aislamiento al distanciamiento social, anunciado por el Gobierno Nacional.

Por ello, y pese a que recalcó que los gobiernos provinciales no tienen la competencia para decidir sobre el fin de la cuarentena, la mañana de este lunes 27 de abril del 2020 expuso un plan de condiciones mínimas que, a su criterio, se debe tomar en cuenta en cada jurisdicción antes de adoptar cualquier decisión.



“Estamos desconcertados, no comprendemos cómo el Ecuador siendo el primer país en América Latina con más muertes por cada millón de habitantes, con más contagios por 100 000 habitantes quiere ser el primer país que deje la cuarentena”, indicó Pabón,



En primer lugar, la Prefecta pidió sincerar las cifras de contagios, pruebas y pacientes para que las autoridades locales sepan tomar mejores decisiones. También pidió que los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y Provincial otorguen la información necesaria de las personas que requieren de alimentos, para intervenir de forma conjunta con los gobiernos seccionales.



La fnuncionaria solicitó transparencia sobre el número de pruebas disponibles y pidió contar con más test para realizar a todas las personas que tengan síntomas de covid-19.



“Es inadmisible que este fin de semana el país no haya conocido los datos oficiales del número de contagios o de personas fallecidas bajo la premisa de que se están homologando las cifras a escala nacional”, comentó Pabón.



La Prefecta también recomendó no abandonar el mecanismo de cerco epidemiológico, para el que se comprometió a seguir colaborando, y fortalecer la capacidad del sistema de salud pública. “A diario recibimos requerimientos de las casas de salud sobre la falta de equipos e indumentaria”.



También dijo que sería ideal crear un inventario de los sectores que pueden mantener sus actividades en modo virtual, diseñar un nuevo plan para continuar con las clases bajo esa modalidad al que tengan acceso todos los estudiantes, una campaña comunicacional sobre medidas de prevención y proteger a los grupos prioritarios a través de inventarios familiares.



“Querer fraccionar competencias entre lo nacional y los municipios es irresponsable”, agregó Pabón quien adelantó que pese a que en una reunión del COE Provincial se decidirán nuevas medidas en cada cantón de la provincia, hay una oposición general a los anuncios del Gobierno Nacional.



“En la mayoría hemos expresado nuestra preocupación y resistencia para que Pichincha cambie de color (del semáforo de restricciones). Me atrevo a adelantarme y estoy convencida de que esa postura se mantiene”.



Pabón también insistió en que el Gobierno Nacional se ponga al día en las transferencias que le adeuda a esta Prefectura; un monto que se aproxima a los USD 36 millones. Recursos que según Pabón, son indispensables para enfrentar la actual emergencia sanitaria.