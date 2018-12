Corporación Provincial de Manabí resolvió que la destitución del prefecto Mariano Zambrano no procede

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno Provincial de Manabí concluyó que la destitución del prefecto Mariano Zambrano no procede. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria que aprobó un informe de la Comisión de Mesa.

Con 23 votos a favor, el Pleno de la Corporación resolvió este miércoles 12 de diciembre del 2018 no dar paso a la remoción del dignatario en sus funciones como prefecto.“Esta ha sido impugnada en vía judicial y está pendiente de resolución por la administración de justicia”. La destitución había sido recomendada por la Contraloría.



La Comisión de Mesa del Consejo Provincial estuvo integrada por la viceprefecta, Clara Zambrano, y los consejeros Jacinto Zamora y Ramón Vicente Cedeño. Ellos llegaron a la conclusión de que no procede la destitución luego de hacer los análisis y deliberaciones pertinentes de las pruebas y argumentos de descargos expuestos por el prefecto ante la Contraloría.



Según el departamento de Comunicación, el prefecto fue informado de esta resolución. “Se ha sentado un precedente, porque ninguna autoridad puede anticiparse a algo que no es de su competencia”, enfatizó Zambrano.



Roosevelt Cedeño, representante legal del prefecto manabita, explicó que la sanción impuesta por la Contraloría no se encuentra en firme, y que por caducidad ésta fue emitida fuera de tiempo; además fue impugnada el 22 de noviembre pasado por Zambrano Segovia, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia, quien la calificó el 5 de diciembre.



Cedeño, también señaló que la destitución a las autoridades de elección popular por parte de las autoridades administrativas constituye violación a los derechos políticos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución del Ecuador.



La Contraloría dispuso el pasado 19 de octubre la destitución del prefecto. El documento se dirigió al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y decía que se “registre el impedimento para ejercer funciones públicas, remito copia certificada de la Resolución de responsabilidad administrativa N° 45138 de 19 de octubre de 2018, en la que se establece sanción de destitución del cargo de Prefecto Provincial de Manabí, en contra del señor Mariano Nicanor Zambrano Segovia”.



El pasado 30 de julio, el contralor Pablo Celi anunció que había un examen especial en el que se recomendaba esta medida por unos contratos realizados por la Prefectura de Manabí en el territorio de La Manga del Cura.



De acuerdo con Celi, en esos contratos se evidenciaba que había "un conjunto de rubros que han sido pagados sin evidenciar la construcción de la obra y procesos de contratación con plazos que se exceden a los tiempos establecidos".