Prefecto del Guayas: ‘El estado físico de las instalaciones de la Prefectura es lamentable’

El hacinamiento de material combustible en bodegas, exceso de archivos en reducidos espacios, oficinas sin instalaciones eléctricas adecuadas o la falta de sistemas contraincendios, son parte de las novedades que ha encontrado la nueva administración del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en el edificio del Gobierno Provincial.

El nuevo Prefecto invitó a los medios de comunicación de Guayaquil a realizar un recorrido por las instalaciones, tras su primera rueda de prensa la mañana de este lunes 20 de mayo del 2019. Solo leyó un comunicado y no aceptó preguntas. También estuvo acompañado de la viceprefecta, Susana González.



Informó que ya se está realizando la primera auditoría interna en la institución, a cargo de la firma internacional Deloitte.



“El estado físico de las instalaciones es lamentable (…). Esto y otras consideraciones administrativas me obligan a cerrar al público la atención por al menos 60 días, a fin de conocer y poner en orden, en todo aspecto, los elementos que me permitan la buena administración que ustedes se merecen”, dijo.



La nueva autoridad indicó que la auditoría ha adelantado, además, que el saldo en caja que recibió en el primer día que asumió -15 de mayo- no “representa la magnitud de la gestión que necesita y merece este, el Gobierno de Guayas”. Pero no detalló cifras sobre cómo recibió financieramente a la Prefectura del Guayas. Esa entidad estuvo dirigida en dos periodos por Jimmy Jairala, por Centro Democrático, un movimiento al que también perteneció Morales.



El Prefecto envió un mensaje al personal de la institución acerca de que no tienen por qué preocuparse. Sin embargo, dijo que el caso sería distinto si se comprueban irregularidades o violaciones constitucionales, ilegalidades, actos u contratos con objeto ilícito.



Sobre el dragado en el río Guayas, a la altura del islote El Palmar, Morales reiteró que ha procedido a disponer que el fiscalizador de la obra suspenda de inmediato el contrato que se había firmado en la anterior administración con la Armada Nacional.



“He dispuesto que el fiscalizador se abstenga de poner visto bueno a planilla alguna y me presente un estado detallado del caso hasta el jueves 23 de mayo. En igual término, el administrador del contrato deberá presentarme su informe y se abstendrá realizar acto alguno a partir de esta fecha”, puntualizó.



El recorrido de las instalaciones comenzó en el cuarto de ascensores, que da hacia el lado del malecón. Julio Jalón, coordinador del Departamento de Seguridad de Salud Ambiental, acompañó a los medios. En esa área había una refrigeradora, una olla arrocera, una cocina “lo cual es anti técnico”, dijo. “Lo más crítico que se ha encontrado es la falta de detención de incendios, el hacinamiento inadecuado de material”, refirió Jalón.