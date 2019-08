La Prefectura del Guayas reabrió sus puertas este 14 de agosto del 2019

LEA TAMBIÉN

La Prefectura del Guayas reabrió sus puertas tras 60 días sin atención al público. Ese lapso sirvió para una auditoria que encomendó el prefecto Carlos Luis Morales (PSC).

A las 08:30 de este miércoles 14 de agosto del 2019, el público en general y varias autoridades locales llegaron al lugar para hacer sus trámites. La autoridad afirmó que el próximo 20 de agosto hará público los resultados de la evaluación.



Sin embargo, Morales adelantó que han salido 638 personas de la entidad y se ha obtenido un ahorro de USD 11 millones para que vayan directamente a obras para los guayasenses.



“Encontramos un presupuesto de 98% comprometido y solo disponemos de un 2% en los últimos 5 meses. Gracias a este ahorro, más los que tengamos dentro de las arcas para el 2020, podremos destinarlo para mas obras”.



Agregó que la entidad se ha fortalecido con un equipo de contraloría que ya cuenta con oficina y suministros propios, tiene sistemas de evacuación y extintores en caso de incendios y todos los pisos del edificio se encuentran reposteados.



“Después de muchos días hemos abierto las puertas. Como siempre dije fue doloroso cerrarlas, no es fácil cerrar las puertas de tu casa pero teníamos que fortalecernos”. Esta fue una de sus propuestas de campaña y la concretó el pasado 22 de mayo.



El prefecto añadió que existe una cartera vencida o por cobrar de USD 51 millones y USD 14 700 000 que no se pueden cobrar porque esas compañías no existen en la Superintendencia de Compañías ni tampoco en el Servicio de Rentas Internas (SRI).



Mientras, varias autoridades llegaron a la Prefectura tras la reapertura. Uno de los primeros en llevar sus trámites fue el alcalde de Isidro Ayora, Ignacio Cercado, quien busca gestionar un convenio de tecnología para su cantón.