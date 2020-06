La Prefectura de Esmeraldas adquirió 50 000 kits de alimentos para repartir en la provincia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Unas 11 iglesias de la ciudad de Esmeraldas se convertirán en centros de acopios para 50 000 kits de alimentos adquiridos por la Prefectura, para atender a las comunidades de la provincia, ante la emergencia sanitaria por la propagación del covid-19.

Los kits llegaron el jueves 18 de junio del 2020 a la explanada de Autoridad Portuaria de Esmeraldas.



La Prefectura pagó USD 478 000 más IVA, de acuerdo con las autoridades provinciales; esa entidad se encargará de la logística para la distribución.



Esta es la segunda compra de alimentos para la Provincia Verde. La primera vez se adquirieron 20 000 kits por un monto de USD 200 000. Las canastas fueron entregadas a las siete alcaldías y 57 juntas parroquiales, que ayudaron en la distribución.



Los párrocos de las iglesias colaborarán con la organización y la entrega empezará desde el lunes 22 de junio. Se coordinó con los sacerdotes, porque ellos conocen a las familias vulnerables de la ciudad de Esmeraldas.



Para la distribución se utilizarán las fichas técnicas que maneja la Dirección del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con quien la Prefectura firmó el convenio antes de la compra de los kits.



Samuel Célleri, administrador del convenio entre el MIES y la Prefectura, explicó que se ha coordinado, para que se priorice a las familias que más necesitan.



En la ciudad se atenderán a las personas de 24 barrios ubicados en la ribera del río Esmeraldas, donde la ayuda no ha llegado y muchos habitantes están pasando dificultades por la falta de comida, explica Célleri.

La Prefectura de Esmeraldas entregó 20 000 kits de alimentos en una primera fase y en junio se apresta a distribuir 50 000 kits más en la provincia. Foto: Cortesía



El mayor cordón de pobreza de la ciudad se asienta en los barrios marginales donde hay migrantes del norte de la provincia. También, hay un alto porcentaje de personas en condición de movilidad humana, especialmente del vecino país de Colombia.



Rosario Angulo explica que no ha podido vender sus artesanías con las que se sustentaba, debido a la emergencia y al semáforo en rojo en Esmeraldas.



En el barrio Santa Martha, donde ella reside, han fallecido personas a causa del covid-19. Además, quienes viven de las faenas pesqueras no se han repuesto económicamente, porque ese sector económico es uno de los más golpeados por la pandemia.



La prefecta Roberta Zambrano dijo: “no solo queremos llegar con comida para 15 días y mascarillas; queremos apelar a la conciencia de los habitantes de estos barrios para que frenemos las propagación del covid-19 en Esmeraldas”.



La Prefectura trabaja en un nuevo proceso para invertir USD 250 000 de los fondos no reembolsables del Banco de Desarrollo, para comprar respiradores, mascarillas quirúrgicas, trajes de protección antifluidos, así como 7 100 pruebas rápidas y ayudar con el testeo en la ciudad.