Prefectura debe dar un anticipo para ampliar un tramo de la vía Alóag-Santo Domingo

El Juzgado de lo Penal en Santo Domingo de los Tsáchilas ordenó a la Prefectura de esta provincia iniciar las obras de ampliación de un tramo de la vía Alóag-Santo Domingo.

La resolución se emitió el viernes 26 de marzo del 2021 y en un plazo de 72 horas laborales la entidad debe cumplir con el fallo. Ese tiempo vence este miércoles 31 de marzo.



La disposición es el resultado de una acción de protección que interpuso ante la justicia de la provincia el Consorcio Multinacional Tsáchila. La firma planteó este recurso legal en agosto del 2019, para que no se procediera con la terminación unilateral del contrato de ampliación, que 18 meses antes le había adjudicado la administración del exprefecto, Geovanny Benítez.



El monto del contrato fue de USD 26 387 453 sin IVA, con un plazo de ejecución de 1 096 días. El inicio de la terminación del acuerdo lo notificó la también exprefecta, Andrea Maldonado, quien asumió el cargo luego de que Benítez renunciara para postularse como candidato a la Alcaldía.



La causa judicial ya estuvo en otras instancias como en la Corte Provincial de Justicia y la Corte Nacional, que en tiempos distintos negaron las apelaciones que interpuso la parte observada. Ahora el Gobierno Provincial debe entregar un anticipo al Consorcio para que empiece los trabajos entre la parroquia Unión del Toachi y Santo Domingo, en una extensión de 15 kilómetros.



Para el jurisconsulto, Óscar Salcedo, no se trata de una nueva sentencia sino de un pedido para que se ejecute la ampliación, ya que el dictamen se emitió con anterioridad. Él aclara que, en caso de incumplimiento, se puede acudir a la Corte Constitucional para que analice el caso que podría derivar en la destitución de la titular de la Prefectura.



El síndico de esta institución, Polivio Flores, anticipó que no se cuentan con los recursos para cumplir en el momento con la acción judicial.



Explica que la línea de crédito que fue aprobada por el Banco de Desarrollo, hace dos años, se rescindió y la obra prevista se quedó sin financiamiento. Por esa razón, preveía presentar en las próximas horas un requerimiento para que el Juzgado de lo Penal revoque la resolución.



Luego de ese pedido, el Gobierno Provincial espera que se fije fecha y hora para una audiencia en la que las partes deberán presentar sus argumentos. Actualmente la Prefectura Tsáchila interviene en el tramo más corto de la vía Alóag-Santo Domingo que va desde el sector KFC hasta el Sueño de Bolívar. Con un presupuesto de USD 9 173 128 se ejecuta la ampliación a cuatro carriles en una extensión de 7 kilómetros.