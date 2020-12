Los prefectos proponen alternativas de pago al gobierno nacional ante la deuda de USD 772,5 millones

El pago automático del monto por la devolución del IVA, la cancelación mensual de la deuda pendiente sobre riego y que desaparezcan los convenios Fingad firmados en años anteriores.

Esas son las propuestas principales que se acordaron en la asamblea de los prefectos del país que se reunieron este miércoles, 2 de diciembre de 2020, en el auditorio del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope) en Quito.



El encuentro, al que asistieron varios prefectos, se extendió hasta cerca del mediodía para emitir una resolución final sobre la deuda que mantiene el gobierno nacional con los 23 gobiernos provinciales. Según el Congope, ese monto es de USD 772,5 millones.



Ante los atrasos en el pago, los prefectos elaboraron una serie de propuestas que presentarán al Ejecutivo para que se ponga al día con estos gobiernos locales.



La primera es que el rubro que deben recibir las prefecturas sobre la devolución del IVA se cancele de forma inmediata o autonómicamente, "para evitar estas acumulaciones de deudas que se vuelven impagables por parte del Ministerio de Economía”, indicó Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Congope.



Otro pedido es que el valor correspondiente a la competencia de riego se pague de forma mensual o trimestral, al menos hasta noviembre de este 2020. Al momento, afirmó Jurado, la deuda solo de este rubro se arrastra desde el 2018. “No hemos podido ejecutar obras de riego y drenaje en el país”.



Los prefectos también solicitan que los convenios de pago de deudas pendientes con el gobierno nacional en años anteriores, denominados Fingad, desaparezcan. “Se han convertido en un obstáculo y en un problema manteniendo desesperada a la comunidad”, indicó Jurado, quien agregó que el dinero de estos convenios que debe trasladarse a la banca pública para hacerse efectivo nunca llega.



Finalmente piden que las negociaciones sobre los montos pendientes se hagan con el Congope, de manera conjunta, y no con cada provincia.



Sobre los recortes, dijeron los prefectos, piden que se respete lo establecido en el artículo 118 del Código de Planificación Finanzas Públicas. Allí consta que los reajustes no deben superar el 5%.



“No vamos a permitir que se nos perjudique, porque quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos del sector rural”, enfatizó Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo.



“Creemos que con un acuerdo claro, serio y sin papeles ocultos nos pueden decir cómo se nos va a pagar”, recalcó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.