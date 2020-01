Prefectos de Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos se oponen a eliminación de circunscripciones electorales

LEA TAMBIÉN

Los prefectos de Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos firmaron un manifiesto público en rechazo a la intención de eliminar las circunscripciones electorales, como plantea el Ejecutivo en su veto parcial a las reformas al Código de la Democracia.

El manifiesto se difundió este miércoles 22 de enero del 2019 Está firmado por Carlos Luis Morales, de Guayas; Leonardo Orlando, de Manabí; Paola Pabón, de Pichincha; y, Johnny Terán, de Los Ríos.



De acuerdo con el documento, al eliminar los distritos que actualmente rigen para la elección de legisladores en Guayas, Pichincha y Manabí, se afectará la representación política rural en esas jurisdicciones.



“La eliminación de los distritos electorales impediría que otras provincias del país, como por ejemplo Los Ríos, El Oro o Azuay tengan en el futuro próximo esta posibilidad, lo que les permitiría una mejor representación de sus territorios en cuerpos colegiados”, se informó.



También se refiere que la no circunscripción es un atentado a la descentralización como concepto de gobierno porque centraliza la decisión política en los grandes conglomerados urbanos.



Además, en el escrito se estipula que el veto en este tema no puede incluir materias que no fueron contempladas por la Asamblea.



En este tema, la Comisión de Justicia de la Asamblea no dio paso a la propuesta del Ejecutivo de eliminar las circunscripciones para las elecciones del 2021, pues insiste que esa modalidad de representación permite mayor participación y cercanía con el electorado.



El Ejecutivo, al aplicar un veto parcial al Código de la Democracia, planteó la inclusión un texto en la objeción parcial al artículo 160 del proyecto, donde sugería eliminar el segundo inciso del artículo 150 del Código, que no fue reformado.