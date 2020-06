Prefecto del Guayas tras retomar funciones: ‘demostraré a los guayasenses y al PSC que no se equivocaron’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras recuperar su libertad, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, retomó sus actividades en el Gobierno provincial. Una de sus primeras acciones fue emitir un video de casi tres minutos en el que afirmó que seguirá trabajando y colaborará con la justicia.

Afirmó este jueves 4 de junio de 2020 que ha rendido su declaración y seguirá colaborando con las autoridades. “Espero que todos los prefectos y alcaldes tengan el mismo tratamiento y que no se trate de una dedicatoria política”.



No obstante, dijo que con él hay una diferencia, pues antes de la medida preventiva presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Guayas. Ese día, el martes 2 de junio, pidió investigar un presunto cometimiento de delito que afecta la administración pública.

A la ciudadanía.#GuayasNoSeDetiene



Revisa el video completo en el siguiente link: https://t.co/c3UAHOeD0J pic.twitter.com/7pvMQbcWy0 — Carlos Luis Morales (@CLMoralesB) June 4, 2020



“Lo hice porque no soy un ladrón, ni protejo ni solapo ladrones”. Recordó que en esa denuncia incluye a miembros de su círculo familiar cercano, dos hijos de su esposa.



Pidió a la Justicia que encarcele a los culpables y reiteró que no dejará de trabajar. También anunció que reestructurará “con severidad” a su equipo de trabajo. Además, que en julio convocará el concurso internacional para el dragado del río Guayas.

Carlos Luis Morales llegó pasadas las 10:00 de este jueves 4 de junio del 2020 a la Prefectura del Guayas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



“Demostraré que mis ciudadanos guayasenses y el Partido Social Cristiano, que me dieron la oportunidad de servirlos, no se equivocaron”.



Morales recuperó su liberta, aunque debe usar guillete electrónico, la madrugada del miércoles 3 de junio luego de que un juez no aceptara el pedido de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía por el supuesto delito de tráfico de influencias en las compras de insumos médicos.